Santa Maria recebe evento sobre política, economia e sociedade

O Clube Farroupilha promove no próximo sábado (2/12) mais uma edição do Simpósio Interdisciplinar Farroupilha (SIF). Essa é a 10ª edição do evento, que fará uma retrospectiva dos acontecimentos que marcaram a política brasileira na última década.O SIF aborda temas relacionados à política, economia e sociedade sob uma perspectiva favorável ao livre mercado. Ao longo de nove edições, o Simpósio já reuniu mais de 5 mil participantes e contou com palestrantes do Brasil e exterior como Leandro Narloch, Hélio Beltrão e o economista americano David Friedman. Em 2017, o SIF recebeu o prêmio de Evento do Ano da organização liberal Students For Liberty Brasil (SFLB). O Clube Farroupilha é uma instituição sem fins lucrativos formada por universitários da região. O Simpósio ocorre a partir das 13h no Itaimbé Palace Hotel, rua Venâncio Aires, 2741, no Centro de Santa Maria. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br/evento/x-simposio-interdisciplinar-farroupilha/2162629.