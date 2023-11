Sinduscon-RS reconhece empreendimentos da construção civil

Seguindo uma tradição iniciada em 1989 e mantida em 27 edições, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou na noite desta segunda-feira (27), o Sinduscon Premium 2023. O evento, na Associação Leopoldina Juvenil, foi um reconhecimento a empresas e empreendimentos que se destacam no seu segmento. Personalidades também foram homenageadas, incluindo o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon, destacou números da entidade, como a presença em 355 municípios gaúchos e as mais de 8 mil empresas filiadas. Tambéem dedicou, em seu discurso, atenção para questões políticas que dialogam com o ramo. Destacou a reforma trabalhista e a Lei da Liberdade Econômica como “fundamentais para o crescimento e fortalecimento do setor”. Na sequência, apontou a preocupação da entidade com a reforma tributária, sustentando que “qualquer elevação de carga tributária em nosso setor não pode ser admitida”.

Os recentes fenômenos climáticos, que causaram destruição e mortes no Estado, foram tratados por Teitelbaum. Para ele, os empresários do setor mostraram que podem ser “protagonistas em bons exemplos” ao lembrar da parceria com o governo para construir residências temporárias na região do Vale do Taquari.

Eduardo Leite também se manifestou, após receber sua homenagem, e destacou “a grande mobilização da sociedade civil em apoio a esse momento crítico”. O gestor se declarou “muito grato, como cidadão gaúcho e como governador, pelo apoio prestado pelo Sinduscon e por tantas empresas que se somaram nessa iniciativa”.

Localmente, o destaque foi para a recente criação do Movimento Porto Alegre +, que reúne 47 entidades para debater pautas de interesse da cidade, a exemplo da revisão do Plano Diretor da Capital. A aposta da entidade é que o planejamento urbano permita “mais densidade onde se pode investir em infraestrutura, para que os deslocamentos sejam menores e para que o custo da moradia seja compatível com a renda das famílias”.

Homenageado, o prefeito Sebastião Melo dividiu o mérito “com todo o governo e com a Câmara”. E atribui o reconhecimento “pela agilidade dos licenciamentos, é pela segurança jurídica que a cidade dá aos empreendedores, pela maneira com que tratamos francamente com quem empreende”.

As premiações do Sinduscon Premium 2023



O título Empresas Destaques de Grande Porte do Ano foi conquistado pela Melnick (ouro), Plaenge (prata) e Porto 5 (bronze). Na categoria Empresas Destaques de Médio Porte figuraram como vencedores a ABF Developments (Ouro); Wikihaus (Prata) e Pavei (Bronze).

Reconhecimento Sinduscon-RS



Foi atribuído o destaque Reconhecimento Sinduscon-RS na área pública ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, devido ao trabalho empregado, em parceria com o Sinduscon-RS, no auxílio às pessoas atingidas pelas fortes chuvas; e ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pela gestão da cidade a partir da definição de objetivos claros de desenvolvimento urbano, que primam pelo bem-estar e oportunidades aos porto-alegrenses.

Na área setorial a escolha foi do engenheiro Moacir Kwitko, que completa 37 anos de participação ativa nos 74 anos de história do Sindicato. Na área acadêmica o reconhecimento foi à engenheira Denise Dal Molin, mestra e doutora pela UFRGS pelas ações que visam a integração entre os profissionais da engenharia recém-formados com o mercado.

Também receberam homenagens, mas não no escopo da premiação, três personalidades: o engenheiro José Luiz Lima Lomando, em reconhecimento pela sua atuação na gestão 2017/2022; o engenheiro Rubem Piccoli, pela atuação em apoio aos municípios atingidos pelas chuvas deste ano; e Gilberto Porcello Petry, pela condução do trabalho à frente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Na plataforma Empreendimentos Destaques, os agraciados foram:



1. Obra do Ano: Pontal Mixed Use, da Melnick e Engenhosul

2. Empreendimento vertical residencial de grande porte: Nilo Square, da Melnick

3. Empreendimento vertical residencial de médio porte: GO 24, da Melnick

4. Empreendimento vertical residencial de pequeno porte: iO Jaime Telles, da Wikihaus

5. Empreendimento Comercial: Moov Hotel Porto Alegre, Andora Construções

6. Empreendimento Horizontal: Bairro Quartier, da Joal Teitelbaum

7. Empreendimento Econômico MCMV: Quinta do Lago, da Tenda

8. Empreendimento Retrofit: Cais Rooftop, da Recons

9. Empreendimento Destaque em Resgate do Patrimônio Histórico: Paço Santo Inácio, da UMA Incorporadora

10. Empreendimento Destaque em Sustentabilidade: Moov Hotel Porto Alegre, da Andora Construções

11. Empreendimento Destaque em Soluções Urbanísticas/Gentileza Urbana: Bairro Quartier, Joal Teitelbaum

12. Empreendimento Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva: Skyline, com a Capivari Metais

13. Empreendimento Destaque em Arquitetura e Design: Pão de Açucar 279, Michelon Construtora e Incorporadora

14. Empreendimento Destaque em Marketing: Cidade Nilo, da Melnick