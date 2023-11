Potenciais aéreo e marítimo estiveram em debate

Entre os temas abordados durante o Seminário na Fiergs também esteve tendências no modal marítimo.

De acordo com Aderbal Lima, diretor do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) e coordenador do Concex da Fiergs, uma grande quantidade carga que é exportada através de aeroportos de São Paulo poderia ser feita a partir de Porto Alegre, sem a necessidade de usar as estradas até o Sudeste. "Nossa indústria perde em agilidade quando precisa fazer isso", definiu Lima.

Ainda segundo ele, o aumento do número de turistas ao Estado poderia colaborar com o sistema logístico. O aeroporto da capital gaúcha opera 3.28% da carga aérea de exportação transportada no País, ocupando o sexto lugar no ranking. "Somos um Estado com o maior percentual de indústrias inseridos na economia global, importando e exportando, mas, infelizmente, estamos no fim da linha quando o assunto são modais de exportação", disse.

Um dos painelistas do seminário RS como hub aéreo da Região Sul, o gerente nacional de vendas do Mercado Livre, Marco Fabrizio, enfatizou a necessidade do modal aéreo para a logística do e-commerce. Por isso, a companhia segue expandido o investimento em logística aérea em uma parceria com a companhia Gol. "Usamos os aviões para aproximar as distâncias, principalmente no nordeste". Atualmente, o mercado livre realiza 9 rotas no Brasil, incluindo Porto Alegre, mas pretende ampliar para 12 rotas no ano que vem.

Sobre o modal marítimo, o coordenador do Concex da Fiergs ressaltou que o Rio Grande do Sul conta com apenas um grande porto, o de Rio Grande, que sofre com a concorrência dos portos localizados em Santa Catarina. Já no seminário Perspectivas, Tendências e Cabotagem, o diretor comercial da Log in, Felipe Gurgel destacou que a cabotagem ainda é o modelo mais apropriado para o Brasil em transporte de longa distância.