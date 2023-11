Carrinho Agas será entregue a empresas e personalidades na noite desta segunda-feira

O tradicional troféu Carrinho AGAS chega a sua 40ª edição homenageando 36 premiados. O evento, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) O tradicional troféu Carrinho AGAS chega a sua 40ª edição homenageando 36 premiados. O evento, promovido pela, acontece na noite desta segunda-feira (27), às 20h, no Grêmio Náutico União, reunindo 900 players da cadeia do abastecimento e convidados.

Os agraciados desta noite foram escolhidos por representantes das 250 maiores companhias supermercadistas do Estado. Os indicados para as 36 categorias foram selecionados a partir dos critérios como share de mercado, cumprimento de prazos de entrega, relacionamento com o varejo, capacidade de inovação e baixo índice de ruptura.

o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo , o prêmio é uma homenagem direta às empresas que "encheram os carrinhos de compras dos consumidores ao longo do ano". Além delas, ressalta o dirigente, merecem reconhecimento as lideranças que fizeram a diferença em seus ramos por seu trabalho e atuação inspiradores. De acordo com, o prêmio é uma homenagem direta às empresas que "encheram os carrinhos de compras dos consumidores ao longo do ano". Além delas, ressalta o dirigente, merecem reconhecimento as lideranças que fizeram a diferença em seus ramos por seu trabalho e atuação inspiradores.

A cada ano, o prêmio passa por atualizações, seguindo as oscilações de mercado e os hábitos dos consumidores. Neste anos, foram incluídas as categorias de Melhor fornecedor de Pizzas Congeladas e Melhor fornecedor de Salgadinhos.



Entre os agraciados deste ano, está a Nestlé, maior vencedora da história do Carrinho, com 38 troféus. A empresa foi destacada como Melhor fornecedor de Cafés e Matinais. A lista dos maiores segue com Cooperativa Santa Clara, que receberá nesta edição dois prêmios: Melhor fornecedor de Leites e de Queijos; Coca-Cola e a gaúcha Girando Sol. "A Girando Sol é um modelo exemplar para toda a classe empresarial gaúcha, já que nasceu há três décadas em uma garagem no interior e hoje lidera em um segmento que possui empresas regionais e multinacionais com excelência de atuação", observa o presidente.

Junto às empresas, também serão agraciadas três personalidades. O gestor comercial da Girando Sol, Fábio Borscheid, foi escolhido como Gerente do Ano. Já o prêmio especial de Reconhecimento AGAS vai para João Carlos Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e da União Nacional das Entidades de Comércios e Serviços (Unecs). Galassi lidera um processo de transformação na gestão da entidade nacional do setor supermercadista. Também receberá a distinção Santo Assis Beltrame. O supermercadista receberá a Medalha Marcello Zaffari, mais alta honraria concedida pela entidade para supermercadistas.

O Prêmio Carrinho Agas chega em um momento em que o setor supermercadista gaúcho prepara seus estoques e as 6,7 mil lojas no Estado para as festas de final de ano. As estimativa da entidade é de que 20% dos valores injetados na economia pelo 13º salário deverão ficar no segmento.

A rede supermercadista atende cerca de 3,8 milhões de consumidores/dia e gera 152 mil empregos diretos no Estado. Neste ano, 64% dos vencedores do Carrinho AGAS 2023 são gaúchos.