Mesa do Pacto faz balanço do ano e aprova novo projeto para 2024

O projeto Poa Lixo Zero e a expansão do Territórios Inovadores para a Vila Planetário foram aprovados, por unanimidade, durante a Mesa do Pacto, realizada nesta quinta-feira (23), no Hotel Plaza São Rafael.

Um dos destaques desta 8ª edição do evento foi a presença do antropólogo colombiano Santiago Uribe, que debateu os principais desafios e ideias capazes de realizar a transformação da Capital em um polo de tecnologia e inovação. “A inovação social é o princípio e o final. Juntar as pessoas para trabalharem por um propósito, unidas, este é o verdadeiro poder de transformação”, disse Uribe, que compartilhou a experiência da cidade de Medellín, eleita a mais inovadora do mundo em 2019 e 2022.



O fórum reúne mais de 100 entidades e já soma 40 propostas selecionadas em quase 5 anos de Pacto Alegre. Para 2024, foi aprovada pelos integrantes da Mesa a integração do projeto Poa Lixo Zero, com articulação da Green Thinking e do Cluster Ecoar.



“Com este projeto, vamos tratar da circularidade e da gestão de resíduos da cidade. São temas muito importantes e a Mesa do Pacto fez bem esta leitura, aprovando por unanimidade a nossa consulta. Esta é a segunda vez que isso acontece, em oito edições”, ressalta Luiz Carlos Pinto, coordenador do Pacto Alegre.



O grupo ainda revisou as principais ações e entregas realizadas ao longo de 2023, como a recém anunciada ampliação do projeto Territórios Inovadores, que agora chega à Vila Planetário. O piloto iniciou com o Morro da Cruz, onde foi inaugurado o hub Formô. O local recebeu a instalação de cabos de internet, via Procempa, e agora oferece rede de wi-fi livre para os frequentadores da região, que conta também com computadores para que os usuários possam trabalhar, estudar e realizar outras tarefas que demandem conexão. A expectativa é levar o Territórios Inovadores a mais cinco comunidades: Restinga, Mario Quintana, Bom Jesus, Ilhas e Vila Cruzeiro.



Na Vila Planetário, o primeiro passo será mapear e compreender os atores que compõem esse território e, a partir disso, construir uma visão de futuro sob a perspectiva daquela comunidade. O projeto contará também com a consultoria de Uribe. “Uma cidade é feita de intercâmbios, trocas, proteção e oportunidades”, resume o antropólogo colombiano, ao destacar a importância de combater a desigualdade.



Na condução do encontro, ao lado do coordenador Luiz Carlos Pinto, esteve Jorge Audy, atual Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc. O pesquisador é referência nacional na área de inovação tecnológica e representa a PUCRS na Aliança pela Inovação, formada ainda por UFRGS e Unisinos. "Hoje, o Pacto Alegre provou a força que tem na nossa Capital. Reunimos entidades e pessoas chave para continuarmos avançando pela inovação e mantermos o nosso movimento ativo e disruptivo. Estamos prontos para 2024", comemora Audy.



A próxima Mesa do Pacto será realizada em março do ano que vem, mês que trará a Porto Alegre ainda o South Summit Brazil e o IASP Latam. O evento marcará os cinco anos do Pacto Alegre.