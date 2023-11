Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com recuo em Xangai, mas ganhos em Tóquio

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta sexta-feira. Na volta de feriado no Japão, a Bolsa de Tóquio subiu, mas Xangai exibiu queda. O dia, além disso, era atípico pelo feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, que levou a uma pausa nos negócios ontem e a uma sessão abreviada hoje no país.A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,68%, em 3.040,97 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,08%, a 1.988,33 pontos. Estrategista de mercado da IG, Jun Rong Yeap comentava que, apesar de medidas recentes de estímulo ao setor imobiliário por Pequim, continua a haver cautela sobre o quadro nesse segmento. Além disso, dados recentes do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) pelo mundo apontam para demanda global ainda contida, o que tende a afetar a recuperação chinesa, acrescentou. Entre ações em destaque, as companhias de softwares lideraram as perdas hoje, com Beijing Kingsoft Office Software em queda de 4,9% e Shanghai Baosight Software, de 2,4%.Em Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 0,52%, para 33.625,53 pontos. A fraqueza do iene ajudou ações de exportadoras japonesas, enquanto o núcleo da inflação ao consumidor em outubro no país foi apontado como abaixo da previsão, o que colaborou para o otimismo. Montadoras se destacaram, com Mazda Motor em alta de 3,0% e Toyota Motor, de 2,8%. Mitsubishi Heavy Industries registrou alta de 6,2%.Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em queda de 0,73%, em 2.496,63 pontos, encerrando na mínima do dia. Ações ligadas ao setor de tecnologia pesaram no índice, mas houve alta de direção, com o feriado nos EUA afetando a presença de estrangeiros. SK Hynix e Samsung Electronics tiveram baixas de 1,6% e 1,0%, respectivamente. LG Electronics caiu 1,0%.Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 1,96%, a 17.559,42 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu apenas 0,04%, para 17.287,42 pontos, após oscilar entre ganhos e perdas ao longo do pregão.Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,17%, em 7.040,80 pontos. A bolsa australiana corrigiu assim parte das perdas mais disseminadas vistas no dia anterior. Concessionárias se saíram bem nesta sexta-feira, o que compensou a perda vista no setor de tecnologia da informação.