Reportagem do JC é finalista do 9º Prêmio Sindilat de Jornalismo

Setor lácteo gaúcho luta para reverter prejuízos A reportagem do Jornal do Comércio, da repórter Ana Esteves, é finalista do 9º Prêmio Sindilat de Jornalismo. A lista com todos as produções finalistas foi divulgada na tarde desta quinta-feira (23).

“Os trabalhos estão apresentando para o público o quanto é difícil produzir, o quanto é importante a cadeia leiteira para o Estado e o quanto os produtores estão precisando de um olhar governamental para manter a atividade leiteira. São necessárias políticas públicas para manter os produtores na atividade”, assinalou Eduardo Oliveira, coordenador da Comissão Julgadora.



Os vencedores serão conhecidos durante cerimônia que será realizada em Porto Alegre, no dia 14 de dezembro. Os primeiros lugares receberão como prêmio um troféu e um celular iPhone. Os segundos e terceiros classificados receberão troféus.



O prêmio instituído pelo Sindicato da Indústria dos Laticínios do RS (Sindilat/RS) reconhece as reportagens que evidenciam o setor lácteo. No total, foram 53 trabalhos inscritos, distribuídos nas três categorias.



Confira abaixo todos os finalistas: