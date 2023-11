Prêmios Top Ser Humano e Cidadania são entregues

Trinta e oito organizações foram agraciadas na noite de ontem durante a cerimônia de entrega dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania, promovidos pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRHRS), no Grêmio Náutico Gaúcho, em Porto Alegre. Foram destacados 27 nomes na categoria Top Ser Humano e 11 no Top Cidadania. Além de evidenciar empresas gaúchas, a premiação teve como Personalidade Top Ser Humano 2023 o diretor presidente da Irani Papel e Embalagem, Sérgio Ribas.

No discurso deste ano em que a premiação completou três décadas, o presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, enfatizou a palavra legado, sendo destacados os cases que deixam um legado para as empresas, sejam eles de profissionais, de produtividade ou de valorização dos indivíduos. Fagherazzi, esse marco simboliza um legado de referência na área dos recursos humanos para a sociedade gaúcha, tanto para as empresas como para a comunidade civil.

Empresas de vários segmentos foram contempladas na premiação, criando um perfil diversificado que envolve a área da saúde - a qual se destaca por sua forte presença no prêmio - da indústria e da área de serviços.

O presidente da ABRH-RS ressaltou a importância do prêmio que contempla vários objetivos para os profissionais de RH. "Um dos objetivos do prêmio é possibilitar que os profissionais que se envolvem no gerenciamento e produção de trabalho dentro da empresa e viram case ganhem uma recompensa pelo trabalho que é executado dentro da empresa, valorizando o profissional de RH. Além de, com o prêmio Top Cidadania, que foi criado em 2001, valorizar o profissional da área social da empresa." Nessa direção, as empresas também passam a ter uma maior visibilidade e valorização. "Mostra-se para a sociedade que essas empresas realmente investem no ser humano, na sociedade e no social", afirmou.

Para receber o prêmio Personalidade Top Ser Humano 2023 foi escolhido o diretor-presidente da Irani Papel e Embalagem, Sérgio Ribas. A ABRH-RS destaca que os critérios para escolher a personalidade envolvem análise da empresa. A Irani Papel e Embalagem, por já ter levado por diversas vezes o prêmio Ser Humano e Cidadania, é classificada como uma empresa que investe em pessoas, dá visibilidade e busca manter as suas referências atualizadas. O segundo fator analisado são os índices de satisfação e engajamento dos profissionais que trabalham naquela empresa e por último é feita uma pesquisa junto a empresa para entender qual a imagem e qual é o estilo de gestão do seu presidente.