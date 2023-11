Veículos elétricos devem crescer no mercado

O crescimento do mercado nacional de carros elétricos deve ocorrer nos próximos anos amparado no segmento de veículos comerciais leves (usados em movimentação de cargas e serviços de logística urbana), frotas de empresas e aplicativos de transporte, como a Uber e a 99. A projeção é do CEO e fundador da startup brasileira Mobilis Veículos Elétricos, Mahatma Marostica, que justifica a sua opinião ao ressaltar que se trata de um ativo mais caro que um similar que usa combustível fóssil, porém o custo operacional do elétrico é muito menor.

Ele detalha que, além do valor da energia elétrica ser competitivo em relação aos derivados de petróleo, o modelo de combustão convencional emprega cerca de 5 mil peças, contra em torno de 600 de seu concorrente. "Os números podem variar, mas é sete a oito vezes menos peças em um sistema de tração elétrica", aponta o CEO da Mobilis Veículos Elétricos. Essa composição gera economia na manutenção dos carros.

Outro ponto que impulsionará esse mercado, comenta Marostica, é o comprometimento das empresas com as práticas de ESG (do inglês Environmental, Social and Corporate Governance), que observam no veículo elétrico uma forma de reduzir os impactos ambientais. O executivo palestrou sobre eletromobilidade na tarde de ontem, no prédio Centenário da Escola de Engenharia da Ufrgs, em Porto Alegre.

Na ocasião, ele advertiu que, enquanto nações europeias estão com planos avançados para substituição dos carros a combustíveis fósseis, o Brasil pode ser o destino dos produtos tradicionais das montadoras mundiais, no curto prazo. Contudo, Marostica reitera que a mobilidade elétrica é um caminho sem volta, inclusive no País, mesmo que ocorra com algum atraso. Conforme dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), nos primeiros oito meses de 2023, o mercado de veículos eletrificados leves no Brasil emplacou 49.052 unidades, um crescimento de 76%, na comparação com o mesmo período de 2022 (27.812) e praticamente o total de todo o ano passado (49.245).

Quanto a essa perspectiva de inserção dos elétricos no mercado dos carros à combustão, Marostica frisa que a tecnologia avança e também fica obsoleta. Ele recorda que o próprio motor a combustão, há aproximadamente cem anos, foi visto como uma solução sustentável já que possibilitava a retirada das charretes das ruas, o que eliminava os dejetos deixados pelos cavalos que puxavam as antigas charretes e poupava esses animais do árduo esforço.

Apesar de ser o CEO de uma empresa nacional, Marostica critica a recente decisão do governo brasileiro de onerar a importação de carros elétricos a partir de 2024 (imposto progressivo, iniciando em 10% e chegando a 35% em 2026). "No global, a melhor forma de ter coisa boa aqui (Brasil) é ter competidores bons", afirma.