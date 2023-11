"Todos estão estupefatos com as mudanças climáticas. Nós precisamos olhar para o nosso solo. Como está o adensamento? Como está a drenagem urbana? Olhar de forma regional é a chave. Não existe crescimento econômico e ambiental sem que as nossas profissões estejam alinhadas com esse propósito."

Nanci Walter, presidente

do Crea-RS

"O Mapa Econômico gera conhecimento. Aos meus alunos digo que o fundamental é conhecer para melhor compreender e para melhor intervir. Se a gente não conhece, não compreendemos, e se não compreendemos, as nossas intervenções que precisam acontecer invariavelmente serão desastrosas."

Thomas Heimann, reitor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)

"O cenário de enchentes no Rio Grande do Sul evidencia a necessidade de desassoreamento dos rios. É preciso que o poder público simplifique o processo". Luis Carlos Heinze, senador.

"Um dos grandes desafios do Rio Grande do Sul é a educação com o objetivo de formar novos profissionais e para o desenvolvimento dos jovens visando a preparação para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um desafio principalmente no pós-pandemia e temos a discussão de temas como o trabalho híbrido, presencial e o home office".

Cristiano Félix, gerente de marketing do CIEE/RS

"É vital a importância de um evento como este promovido pelo Jornal do Comércio. Essa troca entre todos os setores econômicos e sociais nos ajuda a sentirmos as dores de cada um e construirmos soluções coletivas"

Ronaldo Sielichow, presidente da cooperativa Sicredi União Metropolitana