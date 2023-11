Chuvas causam alagamento em subestação de Nova Santa Rita

A subestação Nova Santa Rita, uma das principais estruturas de transmissão de energia do Estado, também enfrentou as dificuldades causadas pelas chuvas do final de semana. O empreendimento ficou alagado ontem, com a água vindo do Rio Caí, que fica a cerca de dois quilômetros de distância da unidade.

Operando há cerca de 17 anos, a estrutura instalada no município de Nova Santa Rita é considerada fundamental para o abastecimento de energia da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Sistema Interligado Nacional (SIN). Apesar da situação, a subestação manteve seu funcionamento ontem.

Questionada se havia alguma possibilidade de a planta ser desligada, a CGT Eletrosul, empresa responsável pelo complexo, em nota, informou que a subestação "segue operando dentro dos patamares de segurança, a partir da gestão remota do Centro de Operação do Sistema Elétrico da companhia, em consonância com os parâmetros, diretrizes técnicas e procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)". A companhia acrescenta que "monitora em tempo real a situação e redução do nível das águas".