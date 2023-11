Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com ganho em Xangai, mas queda forte em Hong Kong

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta sexta-feira, 17, mas entre os principais, Tóquio e Xangai subiram. No caso da bolsa chinesa, o ganho foi modesto, puxado por ações de montadoras, enquanto Tóquio exibiu mais fôlego. Hong Kong, por outro lado, teve queda de mais de 2%.A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,11%, em 3.054,37 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,44%, a 2.012,79 pontos. Ações de montadoras foram beneficiadas pela notícia de que autoridades do país permitiriam testes em rodovias para alguns veículos inteligentes em áreas designadas de cidades. Great Wall Motor subiu 0,6% e SAIC Motor, 1,1%. Ações de farmacêuticas e varejistas em geral também se saíram bem, com Jiangsu Hengrui em alta de 0,7% e Chongqing Zhifei Biological Products, de 3,4%. Já o setor de telecomunicações recuou, com China Mobile em baixa de 1,3% e China Unicom, de 1,4%.Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 0,48%, em 33.585,20 pontos. A praça japonesa chegou a cair em parte do dia, mas ganhou impulso, com o recuo nos retornos dos bônus locais (JGB, na sigla em inglês) impulsionando a busca por ações. Entre destaques, Panasonic Holdings subiu 5,5% e Japan Post Bank, 4,2%.Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 2,12%, a 17.454,19 pontos. O mercado local foi influenciado pela baixa de 10% da Alibaba, após na quinta-feira (16) a empresa anunciar que desistia de planos para dividir e listar sua unidade de computação em nuvem. Muitos analistas ainda afirmavam que a empresa tinha níveis sólidos de lucro e valuation, mas havia preocupações sobre o que a decisão significa para outras companhias afetadas pelo aperto nos controles para exportações de chips dos Estados Unidos.Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,74% em Seul, a 2.469,85 pontos, com alguma realização de lucros após ganhos recentes. Ações de tecnologia e semicondutores estiveram entre as baixas, com Samsung Electronics em queda de 0,4%. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,22%, em 17.208,95 pontos.Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,13%, em 7.049,40 pontos. A praça australiana oscilou no negativo durante o dia, diante da pressão sobre grandes bancos e varejistas.