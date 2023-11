Swan Generation realiza a 2ª Edição do Evento Elas Fazem Acontecer

A 2ª edição do evento Elas Fazem Acontecer, uma iniciativa dedicada ao protagonismo negro das mulheres, acontece no dia 20 de novembro, segunda-feira, a partir das 19h, no Swan Generation, localizado na Rua 24 de Outubro, 1611, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. No encontro, serão discutidos temas essenciais como empreendedorismo e inovação, business e comunicação, todos

sob a perspectiva do protagonismo negro feminino.

O bate-papo será mediado por Bruna Veronezi, uma especialista em marketing de influência, palestrante e estrategista, sócia fundadora da Name. Além do talk e do show, ao longo do dia, os participantes poderão explorar a Feira de Variedades, com diversas expositoras, e aproveitar um Mini Show de Daya Moraes.

Confira as palestrantes:



• Carla Castro (@carlacastrocomunica) - Jornalista e empresária, com quase 20

anos de carreira, oferece serviços de assessoria de imprensa, consultoria em

redes sociais e PR.

• Dina Prates (@dinapratesfinancas) - Mestra em Sociologia, contadora e

consultora/educadora financeira, ministra cursos e palestras na área das

Finanças.

• Gabi Valente (@gabivalentesolucoes) - Empreendedora social e digital,

palestrante motivacional e fundadora da Sua Casa Mais Limpa.

• Jessica Trindade (@soujessicatrindade) - Fundadora do Hub Elas Prosperam,

especialista em finanças comportamentais, educadora financeira e gestora de

negócios.

• Patricia Carneiro (@patycarneiro) - Publicitária, colunista, mentora e estrategista

de marcas e negócios, também sênior planner na Oliver Latin America na Ihouse

Itaú.

• Sandra Porto (@sandraportomakeup) - Influenciadora digital focada em

maquiagem, skin care, autoestima e autocuidado.