Bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em CPI dos EUA e reunião entre Biden e Xi

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, ampliando ganhos de ontem, ainda em meio a um aguardado encontro entre os presidentes dos EUA e da China e também na expectativa de uma desaceleração nos preços dos EUA.Liderando os ganhos na região, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,23% em Seul, a 2.433,25 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,34% em Tóquio, a 32.695,93 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,45% em Taiwan, a 16.915,71 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,31%, a 3.056,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve acréscimo semelhante, de 0,38%, a 1.921,72 pontos.Contrariando o viés positivo da Ásia, o Hang Seng caiu 0,17% em Hong Kong, a 17.396,86 pontos.Amanhã (15), os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, vão se encontrar às margens de uma reunião de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, pela sigla em inglês) em São Francisco, na Califórnia. Será o primeiro reencontro dos líderes das duas maiores economias do mundo em cerca de um ano.Na avaliação da Atixis, a cúpula da Apec não é a solução para os problemas bilaterais e mundiais mais urgentes, mas é crucial para manter o diálogo aberto e reduzir a probabilidade de um conflito militar global.Antes disso, na manhã de hoje, serão conhecidos novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que são crucial para a trajetória dos juros americanos. Levantamento do Broadcast sugere que o CPI anual desacelerou em outubro.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul nesta terça, com destaque para ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,83% em Sydney, a 7.006,70 pontos.