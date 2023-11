Brasil anuncia 1ª emissão externa de título sustentável

O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira a primeira emissão soberana de títulos sustentáveis no mercado internacional. O objetivo é colocar o país no mapa das economias que captam recursos sob o compromisso de investi-los em ações com o selo ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança).

Os títulos sustentáveis serão emitidos em dólar e terão prazo de 7 anos, com vencimento em 2031. O valor final da emissão e as taxas de juros a serem pagas pelo país aos investidores serão divulgados no fim do dia.

"O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo", diz o Tesouro. Os recursos têm como objetivo ajudar a financiar uma série de ações focadas na preservação ambiental, como mitigar mudanças climáticas e conservar recursos naturais, e no desenvolvimento social, sobre as quais o país terá de prestar contas aos investidores internacionais nos próximos anos -com indicadores quantitativos e qualitativos. Essa é a segunda emissão soberana realizada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no mercado internacional e a primeira da história do Brasil atrelada ao selo da sustentabilidade.