Abrasf lança manifesto sobre impactos da reforma tributária

A Associação Brasileira das Secretarias das Finanças das Capitais (Abrasf) lançou um manifesto sobre os impactos da reforma tributária. No comunicado, a entidade reconhece a necessidade da aprovação de uma reforma tributária, mas faz uma ressalva sobre possíveis prejuízos aos municípios com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O texto defende uma correção da permanência da cota-parte da arrecadação estadual do IBS e considera que a composição atual da representação dos 27 membros dos municípios no Comitê levará a sub-representação das capitais e das cidades com mais de 80 mil habitantes.

Confira o manifesto na íntegra:

A Associação Brasileira das Secretarias das Finanças das Capitais (Abrasf) reconhece a necessidade e a importância da aprovação de uma reforma tributária, visando mais simplificação e segurança jurídica para os agentes econômicos e maior justiça fiscal para o cidadão.

Constatamos que o texto da PEC 45/2019, relativo à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) alcançou maior grau de amadurecimento e não sofreu alterações relevantes no trâmite no Senado. A unificação da legislação do IPI, do PIS e da COFINS, ensejará ganhos de simplificação e de arrecadação no âmbito da tributação federal.

Contudo, em relação ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Abrasf alerta que ainda restam questões relevantes que necessitam ser equacionadas para não prejudicar a manutenção da boa prestação dos serviços públicos às populações locais pelos municípios. Entre elas estão:

Correção da permanência da cota-parte da arrecadação estadual do IBS: a existência de uma cota-parte só faz sentido quando ao agraciado não compete o imposto correspondente. O IBS que está sendo criado é de competência compartilhada entre estados e municípios, portanto o produto de sua

arrecadação pode ser repartido diretamente entre os citados entes, sem a necessidade de ir para os estados e, posteriormente, ser repassado aos municípios.

Composição do Comitê Gestor

Consideramos que a composição atual da representação dos 27 membros dos municípios no Comitê levará a sub-representação das capitais e das cidades com mais de 80 mil habitantes, o que representa 61% da população brasileira e 74% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. São nas médias e nas grandes cidades

que a administração tributária está fortemente consolidada e seus servidores efetivos podem e devem contribuir com a gestão no novo IBS.

A Abrasf, ao completar 40 anos de atuação na gestão das finanças municipais das capitais brasileiras, reitera a sua disponibilidade para trabalhar em conjunto com o Congresso Nacional, visando aperfeiçoar o texto em tramitação, assim como na elaboração da legislação complementar, para dar efetividade a reforma aprovada. Os secretários de Finanças/Fazenda das capitais seguem na busca da simplificação de um sistema que mantenha a autonomia dos municípios e permita que os serviços públicos continuem sendo prestados à população.