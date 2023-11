Federasul debaterá soluções para o desenvolvimento

As oportunidades de investimentos para a Estado, assim como a busca de soluções para os entraves burocráticos e regulatórios que impedem suas implantações, estão no radar da Federasul. A partir deste cenário a entidade idealizou o Fórum Estadual de Investimentos, evento que vai abordar questões de infraestrutura que são essenciais para acelerar a produtividade gaúcha. O Fórum acontece nesta terça-feira (14), das 9h às 17h30min, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. As informações são da Assessoria de Imprensa da Federasul.

Um dos temas que serão debatidos é a relação do transporte fluvial e dos portos. “Nosso foco é identificar e retirar os obstáculos que impedem uma navegação eficiente com possibilidade do porto de Rio Grande receber grandes navios e ampliar o volume de cargas”, explicou o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

Com uma programação robusta, o Fórum preparou um dos painéis para tratar dos investimentos previstos para o Rio Grande do Sul, com a presença de representantes das Câmaras de Comércio da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Itália e Israel. “Será um evento vanguardista”, destacou o coordenador do Fórum, diretor da Federasul, Altair Toledo, porque vai trazer a visão de investidores.

Outros temas a serem abordados serão as parcerias público-privadas e os fundos de investimentos. O Fórum contará com a presença do presidente da Airbus, Gilberto Peralta, entre outras lideranças. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza também será palestrante assim como os secretários de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, Ernani Polo, de Governança e Gestão, Danielle Calazans e da Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp. A abertura será feita pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.