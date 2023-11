Randoncorp registra receita líquida consolidada de R$ 2,9 bilhões

A Randoncorp registrou, no terceiro trimestre de 2023, receita líquida consolidada de R$ 2,9 bilhões. No acumulado do ano, a companhia registra nesse indicador R$ 8,3 bilhões, valor que representa estabilidade na comparação dos nove primeiros meses de 2022, mesmo em um ano com forte retração de volumes em um dos principais mercados de atuação da empresa. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Imprensa da Randon.

O Ebitda consolidado alcançou R$ 396,4 milhões no terceiro trimestre, atingindo R$ 1,3 bilhões no ano, o que representa uma alta de 8,5% na comparação com o período de janeiro a setembro de 2022. Já a margem Ebitda se manteve estável no trimestre na comparação com mesmo período do ano passado, em 13,7%, e está em 15,4% no acumulado de 2023, acima do mesmo período do ano anterior.

Considerando o contexto de mercado complexo e competitivo, com queda nos volumes e receitas associadas ao mercado de caminhões e cenário internacional desafiador, o CFO da Randoncorp, Paulo Prignolato, explica que o desempenho alcançado pela companhia é fruto da estratégia de negócios. “Estamos conseguindo enfrentar e superar esses desafios pela resiliência das nossas empresas e pela nossa diversificação de mercados, geografias e portfólios, que além de contribuírem para os resultados positivos, nos permitem seguir executando nosso plano estratégico”, destaca.

Entre os fatores que contribuem para as receitas apuradas, estão a continuidade da boa demanda do mercado de semirreboques, suportada pelo setor agrícola e avanço de outros segmentos – como o de tanques de combustíveis –, e a boa performance do mercado de reposição, tanto em receita quanto em volumes de vendas.

As receitas do mercado externo, que reúnem os valores de exportações com as vendas realizadas pelas unidades localizadas fora do Brasil, somaram US$ 119,1 milhões no terceiro trimestre, representando 20,1% da receita líquida consolidada. No acumulado de 2023, este indicador atingiu US$ 385,4 milhões, 15,5% superior ao mesmo período de 2022, favorecido pelo acréscimo das receitas das operações Hercules, nos Estados Unidos, e Juratek, no Reino Unido.



“Ao longo dos últimos anos, concentramos nosso foco na ampliação da atuação nos mercados de reposição e internacional. Em complemento a isso, a expansão de portfólio e a defesa da posição de liderança nos nossos negócios já consolidados seguem sendo fundamentais para a estratégia da companhia. Seguimos confiantes em atingir os principais indicadores do Guidance divulgado ao mercado, certos de que estamos na rota correta para que a empresa siga crescendo de forma sustentável e equilibrada”, salienta o CEO da Randoncorp, Sérgio Carvalho.





