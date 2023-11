Grupo Panvel apresenta crescimento de 11,8% na receita e Ebitda com alta de 16,8% no trimestre

O Grupo Panvel apresentou novamente resultados positivos no terceiro trimestre de 2023, com receita acumulada nos nove primeiros meses do ano de R$ 3,5 bilhões, resultado 12% superior ao mesmo período do ano passado. No trimestre, a receita foi de R$ 1,2 bilhão, 11,8% maior que no terceiro trimestre de 2022. O Ebitda ajustado foi de R$ 56,6 milhões, com margem de 4,7% (+0,2 p.p.) e crescimento de 16,8% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. Entre os destaques, está o ganho de market share na região Sul pelo 14º mês consecutivo e desempenho recorde, mais uma vez, dos canais digitais, com 20,7% de participação nas vendas. Tudo isso levou a um crescimento lucro líquido ajustado de 15,1%, que chegou a R$ 27,2 milhões no trimestre. O lucro societário neste mesmo período cresceu 29,6%, totalizando R$ 23,6 milhões.



“Em um contexto econômico desafiador para o varejo, de forma geral, somadas as catástrofes climáticas da Região Sul, que impactaram o potencial de vendas do período, apresentamos um desempenho positivo, com crescimento, ganho de participação e saúde de caixa”, avalia o CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto. Ele pontua também a forte base de comparação: o terceiro trimestre do ano passado foi marcado pelos efeitos de um reajuste de dois dígitos nos medicamentos e uma forte venda de itens e serviços relacionados à gripe.



O diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo Panvel, Antônio Napp, reforça a segurança de a companhia se manter com uma dívida baixa. “Neste terceiro trimestre a gestão conservadora de caixa continuou a falar mais alto. Atingimos a relação Dívida Líquida/Ebitda de 0,8x, uma das taxas mais baixas do setor. Temos consistência para continuar investindo e crescendo, mesmo em um cenário econômico adverso”, aponta. O executivo destaca, também, a abertura de 37 novas lojas até o final do terceiro trimestre, em linha com o plano de expansão da companhia, que prevê 60 lojas em 2023.



A empresa mantém a posição de benchmark do varejo farma brasileiro quando se trata de desempenho no digital. A participação de 20,7% nas vendas representou crescimento de 43% em comparação ao 3T22.

LEIA MAIS: Panvel abre mais seis farmácias em setembro no RS e em SC