1ª Feira de Agricultura Familiar movimenta o centro de Porto Alegre

A 1ª Feira de Agricultura Familiar em Porto Alegre vai até este sábado (11), no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público. A feira conta com 70 agroindústrias de 50 municípios gaúchos. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS) é a responsável pela organização com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Para conhecer os expositores e seus produtos é possível visitar a mostra neste último dia das 8h às 17h. O acesso é gratuito.



Um grande objetivo da feira é levar os produtos do campo e advindos da agricultura familiar para a cidade, ampliando a oferta para um público mais diverso. Portanto, levando em conta o fluxo de pessoas que circulam em suas ruas e as opções de transporte público, o Centro Histórico de Porto Alegre foi o lugar escolhido para sediar o evento. O apoio do Estado para a viabilização do comércio de produtos da agroindústria familiar em feiras e eventos é importante para o despertar do empreendedorismo, principalmente para os jovens empresários, destaca o secretário da pasta de Desenvolvimento Rural do RS, Ronaldo Santini. "Temos percebido que a agroindústria é uma das maiores responsáveis pela permanência, principalmente dos jovens, nas propriedades rurais, onde ele acaba buscando aprimorar e agregar valor ao produto, seguindo então o caminho da sucessão familiar", comenta.



Entre os produtos que se destacam na feira tem o 1º Sorbet de frutas orgânico de agricultura familiar do País, que é produzido pela Chácara Vila Nova de Porto Alegre. Ele diferencia por ser sem glúten e sem lactose. Estão disponíveis sabores como morango e uva Niágara com frutas vermelhas. Ao andar pelos corredores também podem ser encontrados produtos como temperos e flores oriundos de Porto Alegre. Os estandes da feira incluem expositores de cachaças, licores, especiarias, molhos, entre outros produtos.

LEIA TAMBÉM: Delícias da agricultura familiar no Largo Glênio Peres

O secretário destaca que dentre as iguarias que mais atraem as pessoas estão os embutidos, a copa, o salame e os diversos tipos de queijo. Uma novidade que foi divulgada na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul e agora chega em Porto Alegre é o queijo maturado no chope. "São produtos que apresentam um diferencial e que nós chamamos de inovação, muitas vezes se fala em inovação e se pensa em tecnologia, entretanto, ela pode estar presente em uma receita que traz um outro tipo de componente para o produto, por exemplo." pontua Santini.



A feira também quer dar visibilidade para o artesanato ligado à atividade rural e, sempre que possível, permitir a comercialização de itens dos indígenas e quilombolas que trabalham com a agricultura familiar.



A grande circulação de pessoas tem sido sentida pelos expositores que ocupam o Largo. Segundo o secretário, o número de vendas pode ser comparado com o fluxo da Expointer. No primeiro dia, que foi numa segunda-feira, as estimativas são de R$ 260 mil em vendas, segundo a secretaria de Desenvolvimento Rural. Considerando o tíquete médio de um produto na faixa dos R$ 20,00. Nesse ritmo, os fornecedores já tiverem que se deslocar para o Interior para repor os produtos mais procurados.

Em relação ao papel do Estado ao proporcionar uma feira de agricultura familiar, o secretário afirma que o RS tem trabalhado de forma intensa para investir em feiras dessa temática, buscando qualificar as agroindústrias para um ritmo crescente, no qual elas começam expondo em feiras municipais, depois passam para as regionais e, então, podem conquistar grandes feiras como a Expodireto Cotrijal e a Expointer. "Proporcionando aos produtores oportunidades além da venda de balcão e despertar a procura de mercados para comercialização futura, fechando negócios com bares, restaurantes, hotéis e supermercados e tenham um fornecimento mais regular do seu produto e cresçam cada vez mais", explica Santini.



Nesse processo de crescimento das agroindústrias familiares é indispensável o controle sanitário, com um acompanhamento permanente da Emater na qualificação dos produtores e buscando evitar perder a essência do produto nesse processo. "Ganha na qualificação do produto, mas sem que ele perca o seu diferencial e acabe caindo na área da indústria comum." diz.

LEIA TAMBÉM: Agricultura familiar bate recorde na largada da Expointer



O produtor rural, portanto, é estimulado. No caso de um que trabalha com leite, comenta-se a possibilidade de trabalhar com iogurte, com manteiga, derivados de lácteos, para que ele se liberte da condição de negociar unicamente o produto in natura. Outro objetivo é atender o mercado da alimentação saudável, trabalhando com o encurtamento da cadeia produtiva num processo em que o produto orgânico chega mais rapidamente ao consumidor.



Santini revela a expectativa de se ter mais três edições como essa em espaços distintos. Já houve a manifestação de interesse pela feira por parte de órgãos e entidades como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a OAB-RS. Na visão do secretário, essas ações ajudam a despertar a cultura de valorização dos produtores rurais para que permaneçam nas propriedades, mas com renda e dignidade, e não por uma falta de opção de vida.

Atualmente, a Feira da Agricultura Familiar foi instituída por projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores, de autoria do vereador Airton Ferronato (PSB). A data estipulada para a realização da feira em Porto Alegre é toda a segunda semana de novembro.