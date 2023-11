Prêmio Equilibrista é entregue a executivos gaúchos

especial para o JC

Executivos financeiros que enfrentaram e superaram desafios em suas carreiras foram homenageados nesta sexta-feira (10) com o Prêmio Equilibrista 2023, concedido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS). O evento aconteceu na Casa Vetro, reunindo personalidades e empresários de diversas áreas, além do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que palestrou sobre "O momento da gestão pública no Brasil". O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, também participou da entrega da premiação.

LEIA TAMBÉM: Instituto entregará Troféu Equilibrista 2022 a Neco Argenta





A diretora financeira do Grupo Fitesa, Lavínia Leite, foi a grande vencedora nesta 33ª. edição. Responsável também pela área de M&A da empresa, Lavínia, que é especialista em Direito Tributário e Finanças, participou do processo de internacionalização da multinacional Fitesa, uma das líderes mundiais na indústria de não tecidos, fornecendo materiais para os mercados de higiene, médico e industrial.



Primeira mulher a receber a estatueta Equilibrista em 33 anos do prêmio, Lavínia entende que a escolha é resultado de um processo de participação e de lutas femininas, mas, também, do apoio e espaço que o Ibef promove. Na diretoria da entidade, 50% das cadeiras são ocupadas por mulheres. “É uma honra ter sido escolhida por colegas que admiro e confio. E, também, por representar a Fitesa, que tem uma história importante de posicionamento no mercado brasileiro”, avaliou.



A diretora recebeu o prêmio do diretor do Instituo, Odivan Carlos Cargnin. Ao avaliar a importância do evento, Cargnin destacou que trata-se de um momento de celebração do Ibef. "Estamos presentes em 10 estados e retomando em SC, e vemos o esforço de tantos profissionais no dia a dia de suas empresas, sobretudo em cenários de tantas incertezas no país. O Equilibrista das finanças é este profissional que viabiliza projetos e sonhos. É um momento de reconhecimento pelo trabalho diferenciado", disse, ao ressaltar que as indicações são feitas pelas entidades, sendo que os escolhidos são surpreendidos com a indicação.



Além da diretora da Fitesa, o Instituto também destacou outros três empresários. O diretor Administrativo Financeiro da Inbetta, Alexandre Tulini, foi escolhido por, há mais de 30 anos se dedicar à gestão empresarial, planejamento estratégico, reestruturações, aquisições e projetos de novos negócios. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Corsan, Douglas Casagrande, foi indicado pela sua atuação no executivo do Grupo Aegea, novo controlador da companhia. Também foi escolhido para receber o prêmio o CFO e diretor de Relações com Investidores da Randoncorp, Paulo Prignolato.

Junto com os executivos, o Ibef também indica, a cada edição, uma entidade que se destaca pela dedicação ao desenvolvimento econômico e social do Estado. O Instituto Cultural Floresta foi o escolhido em função das ações nas áreas de segurança pública, Educação e Saúde.



O Ibef, uma instituição sem fins lucrativos e que reúne os principais executivos de finanças do país, escolheu a estatueta Equilibrista do artista plástico paulista Osni Branco para a homenagem. Ela é semelhante ao ideograma "Amigo" e se encontra em cima de uma moeda, como forma de indicar que o executivo está sempre só na hora de tomar decisões.