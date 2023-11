Com aporte de R$ 4,5 milhões, Cotrisul volta a empacotar arroz em Caçapava do Sul

Com um investimento de R$ 4,5 milhões, a Cotrisul retomou o empacotamento de arroz na planta de Caçapava do Sul, no interior do Estado. A nova máquina tem capacidade de embalar oitenta pacotes de cinco quilos de arroz por minuto ou 800 fardos por hora e apresenta um funcionamento mais moderno que a antiga, destruída durante um incêndio em novembro do ano passado. Com a nova operação, a cooperativa espera aumentar a produtividade e avalia, inclusive, a contratação de mais colaboradores. O investimento em maquinário para retomar o processo, que vinha sendo terceirizado para indústrias de Rosário do Sul e de Santo Antônio da Patrulha, foi aproximadamente de R$ 2,7 milhões, entre os equipamentos que empacotam, fazem o fardo, os controles e também a instalação elétrica nova.

Para comportar o aumento da produtividade, o prédio em fase final de construção na planta de Caçapava também recebeu investimentos e custou R$ 1,9 milhão. Com as reformas, o espaço irá aumentar em 1.705 metros quadrados a capacidade de depósito de produtos da cooperativa. Além disso, com a nova empacotadora, a Cotrisul aposta em embalagens mais resistentes, que facilitam o processo logístico até as gôndolas dos mercados gaúchos e de fora.

selo do Geoparque Caçapava do Sul O gesto, segundo a empresa, foi uma forma de retribuir o apoio dado à cooperativa pela comunidade desde o incêndio. "A máquina é mais veloz, traz mais segurança, tem um sistema de colagem mais eficiente. Dificilmente a embalagem do arroz vai romper" explicou. Segundo o presidente da cooperativa, Gilberto Fontoura, a qualidade da embalagem é essencial, uma vez que a Cotrisul distribui o produto para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As embalagens também estão redesenhadas para estampar o.

A conclusão da etapa de recuperação da capacidade industrial após o incêndio facilita o desempenho da indústria e gera economia no processo, na visão dele. "Nós estávamos empacotando o arroz em outras indústrias e isso tinha um custo logístico de levar o arroz e depois trazer de volta", disse. Atualmente, a Cotrisul emprega cerca de 400 colaboradores e não descarta mais contratações. "Como o processo de embalagem vai ser mais rápido, a produtividade aumenta. Em outros processos da cadeia já teremos três novas vagas", ponderou Fontoura.

Cotrisul planeja projeto para avisar consumidor final sobre origem do arroz

A Cotrisul está planejando um projeto para que os consumidores finais do arroz saibam as origens dele. "Percebemos que os consumidores se importam cada vez mais com essas informações, então, estamos montando um projeto para deixar isso acessível", apontou o presidente da Cotrisul, Gilberto Fontoura.

Além disso, com a expansão no mercado nacional, Fontoura avalia ser importante dar destaque aos municípios onde estão localizadas as fazendas parceiras. "A gente compra de uma área cerca de 100 quilômetros de distância de Caçapava", disse, ressaltando cidades como Cachoeira do Sul, Piratini, Encruzilhada do Sul e Vila Nova do Sul. O formato do projeto ainda não está definido.

Sobre a próxima safra, o presidente da empresa afirma que há uma preocupação porque, em decorrência das chuvas, o plantio está atrasado. "Isso pode impactar a colheita, pode tornar um pouco menos produtivo", refletiu.