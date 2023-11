Governo federal libera R$ 195 milhões para construção de casas após enchentes no RS

O governo federal publicou nesta sexta-feira (10) uma Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 195 milhões para a construção de novas casas aos moradores afetados pelos temporais ocorridos em setembro, no Rio Grande do Sul. A verba é destinada para a construção de 1.500 unidades habitacionais com valor médio de R$ 130 mil para atender as pessoas atingidas pelas enchentes. O anúncio foi feito pelo Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.