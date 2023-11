Passagens aéreas sobem 23,70% e puxam alta de 0,24% da inflação em outubro

O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 0,24% em outubro, após alta de 0,26% em setembro. A principal influência foi dos preços de passagens aéreas, que subiram 23,70% na comparação com o mês anterior, após avanço de 13,47% em setembro. No ano, a inflação acumulada do País é de 3,75% e, nos últimos 12 meses, de 4,82%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE.



“É o segundo mês seguido de alta das passagens aéreas. Essa alta pode estar relacionada a alguns fatores como o aumento no preço de querosene de aviação e a proximidade das férias de fim de ano”, explica o gerente da pesquisa, André Almeida.



Dos nove grupos de produtos e serviços analisados, oito tiveram aumento. Os destaques foram transportes (0,35%) e alimentação e bebidas (0,31%). O grupo de transporte também teve as altas do táxi (1,42%) e do óleo diesel (0,33%), único item dos combustíveis (-1,39%) que registrou inflação. No período, os preços da gasolina (-1,53%), do gás veicular (-1,23%) e do etanol (-0,96%) caíram.



“A gasolina é o subitem de maior peso entre os 377 da cesta do IPCA. Essa queda em outubro foi o maior impacto negativo no índice (-0,08 p.p) e contribuiu para segurar o resultado do grupo de transportes”, diz Almeida.



No grupo de alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio subiu 0,27%, sob efeito do aumento nos preços da batata-inglesa (11,23%), da cebola (8,46%), das frutas (3,06%), do arroz (2,99%) e das carnes (0,53%). O grupo veio de quatro deflações seguidas.



“O arroz acumula alta de 13,58% no ano. Esse resultado é influenciado pela menor oferta, já que ele está no período de entressafra e houve maior demanda de exportação. No caso da batata e da cebola, a menor oferta é resultado do aumento de chuvas nas regiões produtoras, que prejudicou a colheita”, avalia o pesquisador. Por outro lado, os preços das carnes vinham em queda desde janeiro, e a deflação acumulada no período é de 11,08%. Outros itens básicos na mesa do brasileiro tiveram queda em outubro, como o leite longa vida (-5,48%) e o ovo de galinha (-2,85%).



Já a alimentação fora do domicílio (0,42%) encareceu com o aumento da refeição (0,48%) e do lanche (0,19%). “De maneira geral, esse grupo tem apresentado altas seguidas, mas em outubro houve uma aceleração, passando da variação de 0,12%, em setembro, para 0,42%”, destaca Almeida. Entre os grupos pesquisados no IPCA, o único que registrou deflação foi o de comunicação (-0,19%), impulsionado pelas quedas nos preços dos aparelhos telefônicos e dos planos de telefonia fixa.



Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,12% em outubro, próximo ao resultado de setembro, que foi de 0,11%. No ano, o INPC acumula aumento de 3,04% e de 4,14% nos últimos 12 meses. Os produtos alimentícios subiram 0,23% em outubro, após recuo de 0,74% em setembro. Já os preços dos não alimentícios variaram 0,09%, abaixo dos 0,38% de setembro.