Bolsas da Ásia fecham em baixa, após Powell falar sobre possível alta de juros

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira (10), influenciadas por temores renovados de que os juros básicos dos EUA talvez precisem subir mais.

Liderando as perdas na região asiática, o índice Hang Seng caiu 1,76% em Hong Kong, a 17.203,26 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,72% em Seul, a 2.409,66 pontos, o japonês Nikkei cedeu 0,24% em Tóquio, a 32.568,11 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,38% em Taiwan, a 16.682,67 pontos.



O tom foi igualmente negativo nos negócios da China continental: o Xangai Composto teve queda de 0,47%, a 3.038,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou baixa semelhante, de 0,42%, a 1.903,80 pontos.



Ontem, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sugeriu que o Fed poderá ter de voltar a elevar juros, diante da força exibida pela economia americana. Até então, prevalecia a leitura de que o BC americano teria encerrado seu ciclo de aperto monetário, após deixar as taxas básicas inalteradas em suas duas últimas reuniões.



Os comentários de Powell derrubaram as bolsas de Nova York ontem e impulsionaram os juros dos Treasuries.



Na Oceania, o mercado australiano também ficou no vermelho hoje, acompanhando a Ásia e Wall Street. O S&P/ASX 200 caiu 0,55% em Sydney, a 6.976,50 pontos.