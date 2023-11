EmpregarRS oferecerá mais de 11 mil vagas de emprego nesta sexta-feira

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) promoverá a 8ª edição do EmpregarRS nesta sexta-feira (10), das 9h às 16h, em Porto Alegre, no Vida Centro Humanístico (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132), e, no interior do estado, nas Agências FGTAS/Sine. O evento de empregabilidade oferecerá 9.827 vagas de emprego no Estado e 1.561 vagas na Capital.

Além da oferta de vagas, a iniciativa reunirá entrevistas de emprego e atividades de orientação profissional. Os trabalhadores interessados em participar dos processos seletivos deverão apresentar documento de identificação com CPF e foto no dia do evento. Os atendimentos serão prestados, por ordem de chegada, por meio da distribuição de senhas.



Em Porto Alegre, os atendimentos iniciarão às 9h, no Vida Centro Humanístico.



Do total de vagas em Porto Alegre, 36,6% exigem Ensino Fundamental completo e 45%, Ensino Médio completo. As ocupações com os maiores números de vagas disponíveis são: atendente de telemarketing (250), merendeiro (250), repositor de mercadorias (50), atendente de padaria (50), auxiliar de segurança (50), operador de telemarketing ativo (50), atendente de farmácia (50) e atendente de lojas e mercados (50).



No Rio Grande do Sul, 78,1% a serem disponibilizadas das vagas não exigem experiência e 18,6% também não exigem escolaridade.



Por outro lado, 26,1% das vagas exigem Ensino Médio completo e 24,8%, Ensino Fundamental completo. Com relação ao setor econômico, 34,7% das oportunidades pertencem ao setor de serviços; 29,5%, à indústria; 25,5%, ao comércio; 7,7%, à construção e 2,4%, à agropecuária. A remuneração de 44,4% das vagas varia de 2 a 3 salários mínimos e de 24,6%, de 1,5 a 2 salários mínimos.



- alimentador de linha de produção (1.869)

- operador de caixa (618)

- atendente de lojas e mercados (472)

- faxineiro (353)

- auxiliar de logística (344)