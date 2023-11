Preço da internet pode subir 15% com aprovação da Reforma Tributária, avalia Abranet

Bárbara Lima, com informações da Agência Brasil

De acordo com a Associação Brasileira de Internet (Abranet), o preço da internet para o consumidor final pode aumentar até 15% com o texto-base da reforma tributária, aprovado no Senado nesta quarta-feira (8). A Abranet defendia a inserção do setor de serviços digitais, de internet, de inovação, de tecnologia da informação e de informática e congêneres na alíquota reduzida em 60% da alíquota padrão prevista no texto, o que não aconteceu.

“Para nós, continua e se cristaliza ainda mais o problema. A gente entende que o impacto vai ser bastante expressivo e bem complicado — e não só para o setor de internet, mas de tecnologia e serviço em geral. A opção que o governo está fazendo é privilegiar a indústria, diminuindo os impostos da indústria e repassando tudo para área de serviço. Em resumo, quem vai pagar a conta vai ser usuário”, assinalou o diretor da Abranet, Eduardo Parajo, em nota.

Os diretores da Abranet apontaram que vão com o pleito de chamar a atenção dos congressistas acerca dos impactos da reforma tributária para o setor de internet. “Vamos continuar lutando e esperamos que, na Câmara, os deputados sejam mais sensíveis e entendam exatamente o que está acontecendo. Porque eu acho que o pessoal não está entendendo qual é o tamanho dessa modificação e o impacto que vai ter na economia, no bolso da população em geral, principalmente, quem consome serviços, que não são só ricos”, ressaltou Parajo em nota.

O texto da reforma tributária prevê a substituição de cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) por três: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS). Para a Abranet, uma saída é ampliar a discussão sobre os créditos da folha de pagamento serem abatidos do IVA, já que o setor tem grande empregabilidade no País.

PEC retorna para a Câmara dos Deputados para nova votação