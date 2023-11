JC e CIEE-RS compartilham trajetórias de evolução digital

As trajetórias de evolução na Era Digital do Jornal do Comércio e do Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE-RS) foram tema da reunião-almoço Papo Amigo, promovida pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Porto Alegre nesta quinta-feira (9). As organizações compartilharam a importância de investir em inovações tecnológicas, mantendo princípios e o foco nas pessoas.

Giovanni Jarros Tumelero lembrou a história de 90 anos diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Giovanni, que assumiu o cargo de diretor-presidente do JC no início de novembro Integrante da quarta geração da família fundadora do Jornal do Comércio,. Giovanni, que, traçou um paralelo entre seu percurso na organização e inovações promovidas pelo jornal. Citou ainda a tradição da edição impressa diária e o investimento nas plataformas digitais.

Acredito muito no tradicional com o moderno, enriquece a empresa. Não pode ter só 'pessoas de antigamente', nem só pessoas novas, acredito nessa mistura e vamos levar isso o quanto for possível", destaca Giovanni. Como exemplo, cita os especiais do JC, que além do impresso, ganham uma dimensão maior em conteúdos online e plataformas digitais. Exemplificou com o novo projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul , enriquece a empresa. Não pode ter só 'pessoas de antigamente', nem só pessoas novas, acredito nessa mistura e vamos levar isso o quanto for possível", destaca Giovanni. Como exemplo, cita os especiais do JC, que além do impresso, ganham uma dimensão maior em conteúdos online e plataformas digitais. Exemplificou com o novo projeto, que tem o objetivo de mapear economicamente todo o Estado, dividido em cinco grandes regiões, com eventos presenciais regionais e muito conteúdo.

Ainda que o cenário seja de mudanças constantes, e o Jornal do Comércio siga apresentando novos produtos a cada ano, o executivo destaca a manutenção do legado de princípios que seus bisavós Jenor Jarros e Zaida Jayme Jarros – fundadores do JC – deixaram para o jornal, de informação com responsabilidade.

Diretor-presidente do JC destaca os princípios do fundadores aliados à inovação no jornal. Foto: Tânia Meinerz/JC

"Levar informações estratégicas para que o empresário possa fazer investimentos e tomar decisões muito bem informado, apoiando o desenvolvimento econômico e o social consequentemente", afirma o diretor-presidente do JC.

Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, o desenvolvimento tecnológico é essencial para o trabalho da instituição, devido aos altos números que concentra. A organização de assistência social e sem fins lucrativos já ajudou 2,2 milhões de jovens a ingressarem no mercado de trabalho, através do estágio ou do desenvolvimento profissional. Atualmente, 2 mil jovens estão fazendo estágio ou aprendizagem pela organização e 10 mil empresas estão ativas.

Baldisserotto lembra que, anteriormente, era preciso se dirigir ao escritório do CIEE-RS na avenida Borges de Medeiros para tratar da documentação de estágio. "Pegava a cartinha, tinha que ir na empresa entregar e, agora, não tem mais espaço para isso. Hoje, é só acessar cieers.org.br/conjuntos e em 5 minutos pode fazer o cadastro para se candidatar a vagas, ver onde fica, qual é a empresa. Se for uma empresa e tiver vaga de estágio ou aprendizagem, em 5 minutos pode inserir, pelo celular ou pelo notebook, uma vaga com todas as características", explica.

Com a opção de fazer o trâmite remoto, a organização visa valorizar todas as qualificações do jovem, visto que é possível fazer uma avaliação de soft skills online para disponibilizar às empresas. "O jovem já sai rankeado conforme a vaga que a empresa efetivamente disponibilizou", explica Baldisserotto.

O executivo do CIEE-RS também enfatiza que, apesar do desenvolvimento tecnológico, a organização depende de pessoas. Assim, depende dos colaboradores para que os processos sejam efetivados, mantendo contato frequente com os jovens – que também pode ser feito presencialmente nos escritórios do CIEE-RS.

O presidente da ADCE Porto Alegre, Francisco Lumertz, celebrou o debate construtivo com lideranças de JC e CIEE-RS, tanto para o entendimento da atualidade quanto para a construção de um futuro próspero. "São dois assuntos que estão sempre em pauta. Primeiro, a comunicação, nos queixamos tanto do excesso de comunicação ou da falta dela e de sua credibilidade. E, também, do jovem, de poder entender esses novos mecanismos comportamentais para que possamos ter um processo de construção coletiva com os mais velhos e as novas formas de pensar dos jovens", defende Lumertz.