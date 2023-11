Vendas de imóveis novos em Porto Alegre atinge 7,7% em setembro

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre foi de 7,7% em setembro de 2023, resultado inferior ao mês anterior, quando foi de 10,4%, mas superior à média dos últimos seis meses (7,5%) e dos últimos 12 meses (6,3%), segundo o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, pesquisa elaborada mensalmente pelo Sinduscon-RS, em parceria com a Alphaplan – Inteligência em Pesquisas e a Órulo. A pesquisa neste mês acrescenta novas informações como a série evolutiva do Valor Geral das Vendas (VGV).

Em setembro último foram negociadas 440 unidades com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 392 milhões contra 645 unidades do mês anterior (agosto) quando então o VGV foi de R$ 513 milhões.

A média de unidades vendidas nos últimos seis meses foi de 454 unidades e nos últimos 12 meses foi de 404 unidades. Já a média do VGV dos últimos seis meses foi de R$ 427 milhões e dos últimos 12 meses foi de R$ 392 milhões.



Em setembro foram lançadas 319 unidades com um VGV de 188 milhões contra 361unidades do mês anterior (agosto) quando então o VGV foi de R$ 239 milhões.



A média de lançamentos nos últimos seis meses foi de 316 unidades e nos últimos 12 meses foi de 260 unidades. Em termos de VGV, a média dos lançamentos nos últimos seis meses foi de R$ 304 milhões e dos últimos 12 meses foi de R$ 329 milhões.



Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, a preferência foi pelos imóveis em lançamento (49%), seguidos dos imóveis prontos (27%) e em construção (24%).



Com 404 unidades, os residenciais verticais representaram 92% do total vendidos em setembro de 2023, com os studios impulsionando as vendas com uma participação de 46%, seguidos dos apartamentos de três dormitórios (21%), de dois dormitórios (19%) e dos os apartamentos de um dormitório (14%).



Em termos de VGV os apartamentos representaram R$ 364 milhões nas vendas de setembro, sendo 49% de três dormitórios, 22% de studios e 17% de 2 dormitórios.



Dez bairros concentram 81% dos apartamentos vendidos em setembro. Os três primeiros são: Azenha com 31% (125 unidades), seguido dos bairros Petrópolis com 11% (43 unidades) e Menino Deus com 10% (42 unidades).



Em termos de VGV, os três primeiros bairros são: Petrópolis com 22% (80 milhões), Azenha com 14% (52 milhões) e Bela Vista com 8% (30 milhões).



Se analisarmos o VSO mensal por tipologia, temos o studio com o melhor desempenho sobre o VGV estocado atingindo 14,4% no mês de setembro, contra uma média de 12 meses de 7,9%. A segunda tipologia com o melhor desempenho foi a de três dormitórios atingindo 4,9% no mês, número igual a média dos últimos 12 meses.



Dos bairros que apresentam maior estoque em VGV, o Petrópolis atingiu um VSO de 5,7% no mês de setembro, contra uma média de 4,6% nos últimos 12 meses, seguido dos bairros Bela Vista e Menino Deus, com 4,3% e 4,4%, respectivamente.



Por fim, em setembro foi registrado um estoque de 5.497 unidades e 300 empreendimentos, com um total de R$ 6,8 bilhões em VGV, sendo o valor médio por metro quadrado de R$ 13.513,00.



No perfil do estoque, o residencial vertical participa com 89%, o comercial com 7%, e as unidades horizontais com 4%. Desse universo, os imóveis em construção representaram 49% da oferta, seguidos dos imóveis prontos com 38% e dos lançamentos com 13%.

