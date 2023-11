Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dados fracos de inflação da China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com algumas se recuperando de perdas recentes e outras pressionadas por dados fracos de inflação da China.O índice japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, a 32.646,46 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e do setor automotivo, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,23% em Seul, a 2.427,08 pontos, após uma sessão volátil e de leves oscilações, e o Taiex ficou perto da estabilidade em Taiwan, com alta marginal de 0,03%, a 16.745,65 pontos.Na China continental, o Xangai Composto também ficou praticamente estável, com ligeiro ganho de 0,03%, a 3.053,28 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,47% a 1.911,89 pontos. Em Hong Kong, o dia foi negativo, com baixa de 0,33% do Hang Seng, a 17.711,29 pontos.Uma nova rodada de números fracos de inflação pesou nos negócios da China e de Hong Kong.Os preços ao consumidor da China tiveram queda anual de 0,2% em outubro, enquanto os preços ao produtor recuaram 2,6% na mesma comparação, sinalizando que a demanda segue fraca à medida que a segunda maior economia do mundo ainda luta para se recuperar dos efeitos da pandemia de covid-19.Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, ajudada pelo bom desempenho de ações de grandes empresas locais. O S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 7.014,90 pontos.