Fazenda estadual lança painel com dados sobre o fluxo de mercadorias do RS

Nícolas Pasinato

No início desta semana, foi lançado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS) uma ferramenta que disponibiliza uma série de dados referentes ao fluxo de mercadorias da economia gaúcha. A plataforma permitirá o acesso, por exemplo, do destino das vendas dos produtos fabricados no Estado, o desempenho da comercialização desses itens para o mercado interno e para outras unidades federativas e o volume exportado de cada produto. O objetivo é que o painel ajude os setores produtivos locais na tomada de decisões estratégicas e a encontrar possíveis oportunidades de mercado. Para o governo estadual, a novidade é oportuna, entre outros pontos, para analisar os efeitos tributários sobre determinadas cadeias produtivas.O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, acrescenta que, com os dados abertos, economistas poderão se debruçar sobre eles e realizar diversos estudos sobre a economia gaúcha. “A partir desses estudos, estamos imaginando que surgirão uma série de questionamentos sobre o comportamento de algum produto que entra ou sai do estado do RS. Até para identificar lacunas e oportunidades para a iniciativa privada ou pensarmos em políticas públicas que possam ajudar na complementariedade dessas cadeias produtivas”, explica. Ele cita que a ferramenta pode evidenciar casos semelhantes ao presente na cadeia do setor de combustíveis do Rio Grande do Sul, que, atualmente, é dependente do etanol oriundo de outras regiões do País para atender a sua demanda interna. “Esse etanol, quando vem de outro estado, acaba, do ponto de vista tributário e fiscal, trazendo créditos de outras federações e, então, diminuindo a nossa arrecadação. Ao mesmo tempo, há essa oportunidade de mercado, que, inclusive, está sendo contemplada com um empreendimento em Passo Fundo”, exemplifica, citando a previsão do início das operações da usina produtora de etanol e farelos a partir do processamento de cereais (milho, trigo, triticale, arroz, sorgo, entre outros) que a Be8, antiga BSBIOS, implantará no centro-norte do Estado. O painel também disponibilizará dados sobre o chamado marketshare, que mostra a fatia que cada produto ocupa dentro do mercado de consumo gaúcho. As consultas ao painel poderão ser segmentadas por atividades (indústria, atacado e varejo), setor (agro, metalomecânico, combustíveis, entre outros) e Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que filtra a pesquisa por produto. Todos os valores disponibilizados estão corrigidos pelo deflator D-ICMS, índice criado pela Fazenda estadual para corrigir distorções nos valores divulgados. Além da informação do volume financeiro comercializado, o painel mostra a variação percentual da mercadoria nos últimos 12 meses.As informações da plataforma serão atualizadas mensalmente e ficarão disponíveis para download em formato de dados abertos, em valores nominais (sem correção do deflator D-ICMS), para que o usuário possa formular análises personalizadas dos números. O acesso ocorre através do site Receita Dados (receitadados.fazenda.rs.gov.br).Fazenda demonstra preocupação com mudanças da reforma tributáriaO subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, comentou o possível avanço da proposta da reforma tributária nacional, que será votada no plenário do Senado nesta quarta-feira (8). Segundo ele, a reforma é bem-vinda e deve trazer uma série de melhorias no quesito de administração tributária. Porém, afirma que há uma preocupação por parte da Fazenda gaúcha sobre a possibilidade de que, a partir de sua aprovação, haja um retrocesso na autonomia federativa dos estados. “Vivemos em uma república federativa e, quando se fala em federação, se pressupõe alguma autonomia administrativa financeira para os estados. A reforma, como está hoje, transfere boa parte do poder decisório político para a União, o que pode, em algum momento, prejudicar os estados”, pondera.