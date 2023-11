Projeto ajusta a base de cálculo e reduz alíquotas do ISSQN para construção civil em Porto Alegre

Nesta terça-feira (7), foi protocolado um projeto Projeto de Lei Complementar na Câmara Municipal de Porto Alegre para adequar o cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para a construção civil e para os serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários. As informações são da prefeitura da Capital.

"São alterações que visam manter a conformidade com a legislação e a jurisprudência, garantindo a adequada arrecadação municipal", sustenta o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Conforme a prefeitura, o objetivo na construção civil é que seja feito o alinhamento da legislação municipal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A base de cálculo nesses serviços não permitirá mais deduções presumidas, e autorizará somente a dedução dos materiais produzidos pelo prestador do serviço fora do local da obra e comercializados com a incidência do ICMS.

O projeto ainda contempla a diminuição da alíquota do ISSQN, que atualmente está em 4%, para 2,5% até o fim de dezembro de 2038. Essa medida tem como objetivo evitar um aumento na carga tributária da indústria da construção civil, que seria causado pela revogação da modalidade de receita presumida como preço do serviço.

Já em relação aos serviços de exploração de rodovia, a proposta tem o objetivo de harmonizar a legislação municipal com a Lei Complementar nº 116/2003, que rege o ISSQN, removendo redução na base de cálculo existente no município, que está em desacordo com a norma federal.