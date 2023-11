Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com juros dos EUA e inflação chinesa no radar

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio a temores renovados sobre a perspectiva dos juros nos EUA e à espera de novos dados de inflação da China.O índice japonês Nikkei caiu 0,33% em Tóquio hoje, a 32.166,48 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,58% em Hong Kong, a 17.568,46 pontos, e o Kospi cedeu 0,91% em Seul, em seu segundo pregão negativo após o salto de quase 5,7% do começo da semana, quando a proibição de vendas a descoberto de ações voltou a entrar temporariamente em vigor na Coreia do Sul.Ontem, autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) - como Neel Kashkari, chefe da distrital de Minneapolis, e a diretora Michelle Bowman - sugeriram que mais aumentos de juros poderão ser necessários para combater a inflação americana, embora o Fed tenha mais uma vez deixado suas principais taxas inalteradas na semana passada.Vários outros dirigentes do Fed se pronunciam nesta quarta, incluindo o presidente do BC americano, Jerome Powell.Na China continental, os mercados ficaram mistos pelo segundo dia consecutivo. O Xangai Composto teve baixa de 0,16%, a 3.052,37 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu modesto ganho de 0,14%, a 1.920,84 pontos. No fim da noite de hoje, serão divulgados números chineses sobre inflação ao consumidor (CPI) e produtor (PPI) referentes a outubro.O Taiex ficou também no azul em Taiwan, com alta de 0,33%, a 16.740,83 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo, graças à recuperação de ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,26% em Sydney, a 6.995,40 pontos.