Potencial da energia solar no agronegócio atrai Intersolar Summit para Porto Alegre

Com R$ 12 bilhões somados em investimentos, o Rio Grande do Sul se consolida como um mercado pujante para a energia solar, e apresenta oportunidades para o setor junto ao agronegócio. Em razão disso, a Intersolar Summit Brasil Sul realiza, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, a sua primeira edição, com 4 mil metros quadrados de área, 25 congressistas, 50 expositores e expectativa de 2 mil visitantes entre esta terça (7) e quarta-feira (8), quando a feira se encerra.

Segundo o curador das conferências e diretor da solar Newscharge, Markus Vlasists, a Capital gaúcha foi escolhida para sediar o evento pelo crescimento do setor no Estado. "O Rio Grande do Sul é muito importante quando o assunto é uso da energia solar, na geração distribuída, em casas e empresas e no agronegócio. Como tem toda essa demanda, pensamos em trazer esse evento dedicado ao assunto para sul do País". Na visão dele, o mercado está atravessando um momento interessante. "Falando em geração distribuída, tivemos um recorde ano passado e tudo indica que esse ano teremos outro, porque o preço dos equipamentos continuam caindo, e a tarifa de energia está aumentando", comenta.

Ele aponta, ainda, que o armazenamento de energia e baterias são tendências do setor. "A gente percebe que a energia solar junto com as baterias para a agropecuária, em lugares remotos, já faz sentido. É a substituição de geradores diesel por uma solução renovável", constata. Além da armazenagem, ele destaca a necessidade de se investir em tecnologias para modernizar as redes elétricas. "É nítido que a expansão da rede não acompanha o crescimento da geração de energia solar. Nesse momento, a gente acaba desperdiçando potencial de geração porque muitas usinas ficam desligadas por conta de congestionamento de rede", considera.



A representante comercial da Serrana Solar, empresa gaúcha de Caxias do Sul, Sônia Scapinelli, percebe na prática os potenciais do agronegócio e ressalta as oportunidades geradas na feira. "Estamos contentes com a participação dos integradores. Nós vemos a viabilidade dos projetos aqui no Rio Grande do Sul, as vantagens são inúmeras, temos produtos específicos para o agronegócio", relata. Como exemplo, ela citou o Drive Bombeamento para bombeamento e motores. "É um sistema que trabalha com painéis fotovoltaicos e elimina a bateria. É uma solução para quem trabalha com bombeamento, sistemas de confinamento de bovinos e aviários", exemplifica.

Para o CEO da seguradora de projetos fotovoltaicos Elétron, Mauro Filho, as expectativas para a feira estão boas. "Estamos animados. O Rio Grande do Sul e o Paraná são os lugares onde mais registramos sinistralidades, então nosso produto agrega valor aos projetos solares", explica, ressaltando que, no Brasil, já foram atendidos mais de 1,2 mil atendimentos.

Números da Energia Solar no RS

De acordo com o assessor de energia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e professor da especialização em energias renováveis da PUC-RS Eberson Silveira, que esteve na abertura do evento, o Rio Grande do Sul se destaca com a potência instalada de 2,5 GW de energia solar fotovoltaica. No total, esse tipo de energia já soma 22,6% da potência instalada, tendo ultrapassado a eólica. A maior parte das instalações do Rio Grande do Sul está nas residências, com 49,6% de participação da geração distribuída no Estado. Depois seguem as instalações comerciais, com 22,3%; as agrícolas, com 19,25%. Dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) estimam que, em 2023, o Estado conte com algo como 37 mil unidades rurais consumidoras de energia solar, 4 mil instalações fotovoltaicas industriais, 200 mil unidades residenciais e 22 mil pontos comerciais.