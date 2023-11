Gerdau registra lucro líquido de R$ 1,592 bilhão no terceiro trimestre

Agência Estado

A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 1,592 bilhão no terceiro trimestre de 2023, queda de 47,32% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados no formulário de informações trimestrais da companhia (ITR) nesta segunda-feira (6).O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gerdau atingiu R$ 3,3 bilhões e caiu 37% ante o terceiro trimestre de 2022. Já a receita líquida da Gerdau no período de julho a setembro totalizou R$ 17,063 bilhões, queda de 19,32% na comparação anual.De acordo com o diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, os resultados da empresa se mantiveram sólidos em meio a um cenário desafiador. "O mercado brasileiro, particularmente, foi bastante afetado no período por um aumento expressivo nas importações de produtos de aço, o que reforça a necessidade da aplicação de tarifas temporárias para assegurar a competitividade do aço brasileiro no curto prazo", afirmou o executivo.