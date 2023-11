Festuris deve levar 15 mil profissionais do trade turístico a Gramado

A 35ª edição do Festuris (Feira Internacional de Turismo) começa na quinta-feira (9) e deve levar cerca de 15 mil profissionais visitantes a Gramado até domingo (12). Neste ano, serão 2,7 mil marcas em exposição e 40 destinos internacionais.A feira deve movimentar R$ 400 milhões em negócios gerados a partir das reuniões agendadas, superando os R$ 350 milhões do ano passado. Pela primeira vez, o evento ocupará os três pavilhões do Serra Park (dois com feira e um para o meeting, que é o grande palco de conteúdo), totalizando 26 mil metros quadrados de área construída. O mote desta edição será "Capital Humano: Chave da Transformação" e haverá palestras e meetings sobre temas como Ecoturismo, Turismo LGBTQIA+ e outros. Diversas delegações estrangeiras participam da feira, entre elas Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai e Uruguai, este último como país convidado.Somente em Gramado, a projeção é de que o impacto econômico da realização da Festuris deva atingir os R$ 40 milhões. Atualmente, o setor representa 86% do PIB da região serrana, gerando cerca de R$1,5 bilhão para a economia local, conforme dados do Sebrae.A indústria do turismo é uma das atividades econômicas com maior índice de crescimento no mundo. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a estimativa é de que o turismo no Brasil gere até o final do ano uma receita total de R$ 450 bilhões - um crescimento de 8,8% em relação a 2022.