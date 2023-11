Bolsas da Ásia fecham em alta expressiva, após NY garantir maior avanço semanal em 2023

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta expressiva nesta segunda-feira, após Wall Street garantir o melhor desempenho semanal este ano em meio a esperanças de que os juros básicos dos EUA comecem a cair mais cedo.Liderando os ganhos na Ásia, o índice Kospi saltou 5,66% em Seul, a 2.502,37 pontos, após voltar a entrar em vigor medida proibindo a venda de ações a descoberto na Coreia do Sul, enquanto o japonês Nikkei retornou de um feriado com avanço de 2,37% em Tóquio, a 32.798,48 pontos, o Hang Seng subiu 1,71% em Hong Kong, a 17.966,59 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,86% em Taiwan, a 16.649,36 pontos.Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,91%, a 3.058,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 2,13%, a 1.914,97 pontos.Na semana passada, as bolsas de Nova York tiveram sólidos ganhos de cerca de 5% a 6,5%, os maiores em 2023, após dados fracos do mercado de trabalho e do setor de serviços dos EUA reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) não apenas não irá mais elevar seus juros básicos, como poderá já começar a reduzi-los a partir de maio do ano que vem.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul hoje, mas em tom mais cauteloso, à espera de decisão de juros do banco central do país, o RBA, a ser anunciada na madrugada desta terça-feira (07). Em seu quinto pregão positivo, o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 6.997,40 pontos.