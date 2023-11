Decisão sobre meta pode ficar para 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi munido com dados pessimistas sobre a capacidade de o governo atingir o déficit zero poucas horas antes de colocar publicamente em xeque a meta desenhada pelo aliado de primeira hora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na quarta-feira passada, Haddad, Esther Dweck (Gestão), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), entre outros representantes das pastas, reuniram-se e fizeram uma análise das medidas aprovadas pelo Congresso.

Dali saiu a constatação de que segue difícil conseguir a garantia das receitas suficientes para atingir um déficit zero no ano que vem sem a necessidade de um grande contingenciamento.

O diagnóstico foi levado a Lula que, no dia seguinte, verbalizou publicamente pela primeira vez ver entraves para o cumprimento da meta. A declaração deu combustível à ala do governo que defende alterar logo a meta, inclusive mandando uma mensagem presidencial ao Congresso.

Ciente de que está perdendo o debate, o ministro Fernando Haddad passou a defender junto a Lula o prazo de março como o limite para que se tome uma decisão. Isso porque o mês é quando o Tesouro apresenta um balanço da arrecadação do governo.

De acordo com integrantes do governo, o arcabouço fiscal permite que o governo envie uma mensagem modificativa ao Congresso alterando a meta. Segundo aliados, Haddad não desistiu de manter o alvo que traçou, mas atua para minimizar possíveis desgastes. Apesar de só ter verbalizado publicamente na semana passada, a desconfiança de Lula com o objetivo traçado não é nova.

Desde o meio do ano, quando outros ministros já levavam argumentos ao presidente a favor da mudança da meta, Lula disse a aliados que, se o preço pelo déficit fosse fazer um volume muito grande de contingenciamento no ano que vem, a ponto de comprometer seu programa de governo, ele não estaria disposto a pagar.

O presidente também chegou a dizer a aliados temer que Haddad estivesse criando um problema do qual seria difícil sair. Ainda assim, manteve o respaldo ao plano traçado na Fazenda. A mudança no tom ocorreu na semana passada, após ele receber o diagnóstico pessimista de uma reunião com ministros da equipe econômica.

Na quinta-feira, durante café da manhã com jornalistas, Lula expressou a preocupação. "Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo o que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse País", afirmou o presidente.

A declaração de Lula pegou integrantes do governo de surpresa porque não foi previamente combinada com Haddad. A fala intensificou o defesa da mudança da meta que já era feita por ministros e capitaneada por Rui Costa (Casa Civil).

Segundo apurações, na reunião ocorrida na quarta, houve um acerto de que, antes de aprofundar o debate sobre alteração da meta, o governo esperaria a análise pelo Congresso do restante das medidas do pacote de arrecadação, para verificar o montante final da receita.

Enquanto isso, Lula aproveitaria para impulsionar os parlamentares a aprovarem as medidas que podem trazer novas receitas ao governo. Nessa semana, por exemplo, Lula teve encontros com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com líderes da Casa e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em todas as ocasiões, pediu empenho na aprovação das medidas econômicas do governo. Mas a declaração de Lula deu combustível à ala que defende mudar já o déficit fiscal por meio de uma mensagem enviada pelo Planalto.

Haddad tem dito que, mais do que atingi-la, o principal objetivo deve ser perseguir o que foi estabelecido. O próprio mercado já precificou que o governo não cumprirá o déficit zero e prevê que seja de 0,75% do PIB. Caso em março a União consiga um déficit de 0,25% do PIB, isso seria menos pior do que o que foi precificado pelo mercado.

A discussão em torno da meta estipulada pela Fazenda se arrasta desde julho, pelo menos. Em agosto, a própria ministra Simone Tebet defendeu em uma reunião com outros pares que o déficit fosse alterado para 0,5% do PIB já com a constatação de que seria necessário fazer um amplo contingenciamento em 2024, ano eleitoral. Como mostrou a Agência Folhapress, o contingenciamento poderia chegar a R$ 53 bilhões, como a proposta orçamentária de 2024 prevê R$ 211,9 bilhões. O presidente, porém, vinha segurando o debate.