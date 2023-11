Vendas na Feira do Livro crescem cerca de 30% frente aos primeiros dias do evento em 2022

69ª Feira do Livro de Porto Alegre vem comemorando o aumento das vendas de livros durante o evento deste ano já desde o primeiro final de semana de atividades. Dados da Câmara Rio-Grandense do Livro, divulgados na terça-feira (31), indicaram que a comercialização das publicações nos três primeiros dias de evento A organização davem. Dados da Câmara Rio-Grandense do Livro, divulgados na terça-feira (31), indicaram que a comercialização das publicações nos– sexta (27), sábado (28) e domingo (29) –, cresceu 32% em relação ao mesmo período de 2022.

"Partimos de um montante de mais de 32 mil livros vendidos na Praça da Alfândega somente naquelas datas", celebra o presidente da entidade, Maximiliano Ledur, lembrando que em 2022 os números apontavam para pouco mais de 25 mil vendas no mesmo período.

Na edição passada , a média de venda de livros por dia nas barracas era de 339 e este ano ficou em 448 nos primeiros dias. "Nossa expectativa - a partir do que os livreiros estão nos passando - é que o ritmo se manteve no decorrer da última semana, mas só saberemos oficialmente nesta segunda-feira (6), quando os dados da nossa pesquisa serão apresentados oficialmente", pondera o dirigente da Câmara Rio-Grandense do Livro.

Na condição de livreiro e diretor da Editora AGE, Ledur afirma que o ticket médio das vendas na barraca de sua empresa tem sido de R$ 39,00. "Se considerarmos que o ticket médio das livrarias nacionais é de R$ 35,00 e fizermos um cálculo do montante de livros vendidos no primeiro final de semana, temos uma ideia de valores vendidos", sugere. Isso significa que (considerando este cálculo sugerido) as vendas na Praça da Alfândega devem ter ultrapassado a soma de R$ 1.120.000 desde o dia 27 de outubro.

Na análise do presidente da entidade organizadora, os dados demonstram "a força da Feira". "A diversidade de livros e bancas é muito grande, o contato com grandes escritores também motiva a compra", destaca. A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre ocorre até o dia 15 de novembro. Ao todo, a programação conta com 650 sessões de autógrafos, sendo 46 coletivas e 604 individuais, 15 oficinas de literatura e escrita, 155 palestras na área geral e mais de 200 atividades na programação infantil e juvenil. "Tudo isso com entrada franca, o que é muito atrativo para o público", considera Ledur. Ele ainda valoriza a mudança de horário do evento, que - pela primeira vez - passou a atender o público a partir das 10h tanto na ala adulta (que antes iniciava ao meio-dia), como na infantil.

"Está sendo muito bom e me parece que a antecipação da abertura do horário da Feira está sendo positiva. No meu caso, que vendo livros infantis, eu já superei as vendas do ano passado, considerando os primeiros deias de evento", afirma a proprietária da banca Nunes Martins, Jussara Martins.

A expositora da Libretos Editora, Hellen Miranda, concorda que houve aumento das vendas, em comparação ao evento do ano passado. "Nossa média está maior nesta primeira semana de Feira, com cerca de 25 livros comercializados por dia, de segunda a sexta e aproximadamente 70 livros/dia nos finais de semana", revela.

Já o representante da Editora Bodigaya, João Jorge Mendes, avalia que as vendas "estão na mesma média dos anos anteriores". "Nossa empresa é especializada em livros budistas, então nosso público é mais específico", pondera. Ainda de acordo com Mendes, desde o dia 7 a comercialização das publicações da Editora na Feira do Livro somou 200 livros, sendo uma média de 15 por dia. "Dá para dizer que é um saldo positivo, ainda mais com esse tempo de chuva e frio fora de época", considera. "Acredito que os investimentos na estrutura e em toda a programação, feitos pela Câmara Rio-Grandense do Livro, ajudaram em muito para que tudo esteja indo bem", emenda.

Com um orçamento em torno de R$ 2,5 milhões, a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre contou com o patrocínio de empresas privadas e verbas da Prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado, além de apoio institucional do Sebrae e da Câmara Municipal de Porto Alegre, entre outros vários incentivos. "Apesar da 'facada nas costas' que a Feira recebeu ao ficar de fora da LIC/RS, conseguimos compor o valor que faltava (R$ 870 mil) e realizar o evento sem cortar nenhum investimento."