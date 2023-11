Governo federal quer propor ao STF que FGTS seja corrigido ao menos pela inflação

Em busca de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) na ação sobre a correção dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve propor à Corte um piso de remuneração pelo IPCA - índice oficial de inflação.

Para atingir esse objetivo, a proposta prevê distribuição do lucro do fundo em todos os exercícios, a exemplo do que ocorre hoje de forma opcional - o que tem assegurado aos trabalhadores um retorno maior do que a inflação.

Caso a distribuição de resultados não for suficiente para assegurar a correção do FGTS pelo IPCA em determinado ano, caberia ao Conselho Curador determinar uma forma de compensação para alcançar o índice.

O formato foi elaborado a partir de um estudo da Caixa Econômica Federal - agente operador do FGTS - com parâmetros pedidos pela Advocacia-Geral da União (AGU) para dar subsídio ao ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) sobre o tema.

A proposta cita também que o índice de correção da poupança, que tende a ser maior do que a inflação, pode servir como referência de meta para a remuneração global anual. Esse objetivo, contudo, não seria obrigatório. O compromisso firme seria com a atualização dos valores por 3% mais TR (Taxa Referencial), mais a distribuição do resultado.

Integrantes do governo afirmam que a correção obrigatória pela poupança prejudicaria os números do FGTS e traria como efeito colateral o fim do financiamento das faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida.

O FGTS é usado como uma fonte barata de financiamento do programa habitacional, e membros do governo afirmam que assegurar uma remuneração maior aos trabalhadores teria como consequência o encarecimento do crédito às famílias para a compra da casa própria. Segundo dados do governo, 65% dos cotistas do fundo já financiaram ou estão com financiamento em curso para habitação.

As centrais sindicais enviaram um ofício ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, pedindo o adiamento por mais 30 dias da retomada do julgamento da ação sobre revisão do FGTS, que estava previsto para a próxima quarta-feira (8).

A ideia, segundo fontes do governo ouvidas pela reportagem, é usar esse tempo para avançar nas negociações.

O julgamento do tema começou em abril, mas foi interrompido após pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, que solicitou mais tempo para analisar o caso. Nunes Marques devolveu a ação no dia 31 de agosto.

A ação inicial questiona a constitucionalidade da correção do FGTS, fixada em 3% mais TR - o que não garante a atualização pela inflação. Em seu voto, Barroso defendeu que os recursos dos trabalhadores no fundo tenham pelo menos a remuneração da poupança.

Atualmente, a caderneta de poupança rende 0,5% ao mês (ou 6,17% ao ano), mais a TR (taxa referencial). O indicador é calculado pelo Banco Central com base nas taxas de juros das Letras do Tesouro Nacional e tem flutuação diária. A regra da poupança mudou em dezembro de 2021 com a elevação da Selic acima de 8,5% ao ano.

A TR, que ficou nula de setembro de 2017 até o fim de 2021, passou a subir em meio à escalada da Selic. Quando a taxa de juros está menor do que ou igual a 8,5% ao ano, o investimento é limitado a 70% da taxa, acrescida da TR.

No governo, há o entendimento de que o FGTS não pode ser tratado como um fundo de investimentos tradicional porque, anualmente, cerca de R$ 85 bilhões são retirados nas diferentes modalidades de saques, como rescisão, saque-aniversário, aposentadoria e compra da casa própria. Além disso, os empréstimos concedidos aos trabalhadores são subsidiados com taxa de juros de cerca de 5% ao ano.

A correção pela poupança representaria uma inversão da lógica da gestão do FGTS, que passaria a privilegiar a rentabilidade, deixando em segundo plano seu papel social de financiar investimentos em habitação, saneamento básico e infraestrutura.