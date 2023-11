Mais de 40 entidades representativas criam movimento Porto Alegre+

O movimento Porto Alegre+, composto por mais de 40 entidades representativas do comércio e varejo, indústria, serviços, turismo, urbanismo, empreendedorismo e inovação, será lançado na segunda-feira (6) em um evento no Ritter Hotéis, na Capital. O Porto Alegre+ é um movimento em prol de causas comuns para o desenvolvimento, crescimento econômico, social e ambiental da capital gaúcha, com equilíbrio, liberdade, responsabilidade e desenvolvimento sustentável. Confira a relação das entidades que participam do movimento Porto Alegre+: