Bolsas da Ásia fecham em alta, com esperança de juro estável nos EUA e após PMI de serviços chinês

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira, ainda sustentadas por esperanças de que os juros básicos dos EUA talvez não subam mais e após um ligeiro avanço em um indicador de atividade do setor de serviços chinês.Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,52% em Hong Kong, a 17.664,12 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,08% em Seul, a 2.368,34 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,68% em Taiwan, a 16.507,65 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,71%, a 3.030,80 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 1,17%, a 1.875,00 pontos. O bom desempenho foi liderado por ações de empresas de robótica, após diretrizes oficiais para o desenvolvimento da indústria de robôs humanoides gerarem expectativas de incentivos do governo chinês.Em Tóquio, não houve negócios devido a um feriado no Japão.O apetite por risco na Ásia se manteve hoje, ainda em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa ter encerrado seu ciclo de aperto monetário, após deixar suas principais taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva, na quarta-feira (01). Ontem, as bolsas de Nova York tiveram uma nova rodada de sólidos ganhos, animadas também ainda pela perspectiva de juros estáveis.Além disso, pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI de serviços chinês avançou levemente em outubro, a 50,4, mantendo-se acima da barreira de 50 que indica expansão e contrastando com o PMI industrial, que está abaixo desse nível.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul nesta sexta, com alta de 1,14% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.978,20 pontos.