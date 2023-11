Políticos lamentam morte de Cláudio Strassburger, calçadista e ex-vice-governador

Entidades empresariais e políticos gaúchos lamentaram, nas redes sociais, o falecimento de Cláudio Enio Strassburger, fundador da indústria calçadista Strassburger & Cia e ex vice-governador do Rio Grande do Sul. Strassburger estava internado no Hospital da Unimed, em Novo Hamburgo, e morreu nesta quarta-feira (1º), aos 95 anos. Governo do Estado, deputados e ex-políticos lamentam a perda do responsável pelo conhecido slogan "Strassburger, você sabe onde pisa".

governador Eduardo Leite decretou luto oficial de três dias no Estado pela morte do ex-vice-governador. Em nota, o governo destacou seus êxitos na política e como empresário. "Strassburger foi deputado federal (1978) e secretário estadual da Indústria e Comércio, entre 1975 a 1978, quando foi eleito deputado federal. Mais tarde, em 1982, venceu a eleição para o governo do Estado como vice na chapa de Jair Soares, pelo antigo PDS, partido ao qual Strassburger presidiu no RS, e corresponde ao hoje partido Progressistas", diz a nota.

A prefeitura de Campo Bom, onde o empresário fundou a sede da Strassburger S/A Indústria e Comércio em 1968, lamentou o falecimento e decretou luto oficial de três dias. "A empresa foi, certamente, uma das maiores da história do Vale do Sinos, importantíssima para o desenvolvimento econômico da região", reconhece a prefeitura da cidade em nota.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), deputado Vilmar Zanchin (MDB), escreveu em nome da casa para lamentar a perda do ex-vice-governador, destacando a relevância de sua atuação na economia gaúcha.

Em nome da @AssembleiaRS, lamentamos a morte de Cláudio Strassburger, que foi vice-governador ao lado de Jair Soares e teve importante papel na economia e no desenvolvimento do Estado como empresário do setor coureiro-calçadista. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. — Deputado Zanchin (@depzanchin) November 2, 2023

O deputado estadual Rodrigo Lorenzini Zucco, também conhecido como Delegado Zucco (Republicanos), disse que Strassburger deixa "um grande legado para a indústria gaúcha e ao setor calçadista".

Meus sentimentos neste momento aos familiares de Cláudio Ênio Strassburger, falecido aos 95 anos, neste dia 1°.Vice-governador do RS, dep. federal, sec. de Indústria, diretor Fenac, deixa um grande legado para a indústria gaúcha e ao setor calçadista. Que Deus conforte a família. — Deputado Delegado Zucco (@DelegadoZucco) November 2, 2023

A jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) lamentou a perda e disse que "o Rio Grande do Sul perde um grande empresário que internacionalizou o calçado brasileiro ampliando mercados". Complementou dizendo que Strassburger sempre cativou pela lealdade e simplicidade.

Cláudio Strassburger sempre cativou amigos pela lealdade e simplicidade!

Pesames à família, amigos e colaboradores! — Ana Amélia Lemos (@anaamelialemos) November 2, 2023

A bancada do Progressistas no Rio Grande do Sul (PP-RS) lamentou o falecimento do ex-vice-governador e destacou sua trajetória política. "Com larga trajetória na ARENA e no PSDB, Strassburger também foi deputado federal, secretário estadual da Indústria e Comércio e fundador da Strassburger S/A Indústria e Comércio, pioneira na exportação de calçados gaúchos. Aos familiares, amigos e correligionários, o abraço fraterno de todos os progressistas neste momento de dor e luto", escreveu a bancada em nota.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos (ACI-NH/CB/EV/DI) se manifestou por meio do seu presidente, Diogo Leuck, que destacou que a entidade "se solidariza aos familiares neste momento e se orgulha de ter tido Cláudio Strassburger como líder e associado".