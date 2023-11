Indústria gaúcha volta a registrar queda na produção

Com a demanda interna insuficiente afetando o desempenho do setor, a Sondagem Industrial do RS de setembro, divulgada nesta quarta-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), voltou a registrar queda da produção e do emprego, e aumento da ociosidade e dos estoques. As informações são da assessoria da entidade.

"A produção industrial gaúcha não conseguiu sustentar o crescimento de agosto e para os próximos seis meses, os empresários revelam menor otimismo e pouca disposição para investir", alertou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

O Índice de produção registrou 43,6 pontos. Bem abaixo dos 50, aponta contração mais intensa do que a esperada, considerando a média histórica do mês de 49,8 pontos. Desde setembro de 2022, a produção teve dez quedas, dois aumentos e uma estabilidade. Já o emprego na indústria fechou 12 meses consecutivos de redução.

O índice de número de empregados marcou 47,7 pontos em setembro, um ritmo de queda mais intenso que o padrão para o mês, cuja média é de 49,3. Os dois índices variam de zero a cem pontos e valores abaixo da linha divisória dos 50 indicam queda em relação ao mês anterior.

A indústria gaúcha utilizou 69% da sua capacidade instalada em setembro, dois pontos percentuais menores do que agosto, e 2,4 abaixo da média histórica do mês, confirmando o baixo dinamismo do setor. Da mesma forma, o índice de utilização de capacidade usual fechou setembro em 39,9 pontos.