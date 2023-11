Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas PMI chinês pesa em Shenzhen e Hong Kong

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com a ajuda de balanços positivos e à espera de decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), mas novos dados fracos da manufatura chinesa pesaram nos negócios de Shenzhen e Hong Kong.Liderando os ganhos na região, o índice japonês Nikkei saltou 2,41% em Tóquio, a 31.601,65 pontos, favorecido por ações de empresas que divulgaram balanços trimestrais fortes, caso da montadora Toyota (+4,71%), enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,03% em Seul, a 2.301,56 pontos, e o Taiex apresentou modesto ganho de 0,23% em Taiwan, a 16.038,56 pontos.A expectativa é que o Fed mantenha juros pela segunda vez consecutiva, no meio da tarde de hoje. Por isso, investidores na Ásia e em outras partes do mundo ficarão mais atentos a comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell, sobre a perspectiva da política monetária.Na China continental, o Xangai Composto teve leve alta de 0,14%, a 3.023,08 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,13%, a 1.872,15 pontos, após mais uma evidência de fragilidade no setor manufatureiro.Pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin mostrou que o PMI industrial chinês caiu para 49,5 em outubro, ficando abaixo da barreira de 50 - que indica contração da manufatura - pela primeira vez desde julho. O resultado foi idêntico ao número oficial divulgado ontem.Em Hong Kong, o Hang Seng encerrou o pregão em baixa marginal na esteira do PMI decepcionante, com perda de 0,06%, a 17.101,78 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, impulsionada por grandes produtoras de minério de ferro, como BHP e Rio Tinto. O S&P/ASX 200 avançou 0,85% em Sydney, a 6.838,30 pontos.