Vale do Taquari aponta atraso no envio de recursos

Prestes a completar dois meses do ciclone e das enchentes que devastaram o Vale do Taquari e causaram mais de 50 mortes, empresários da região ainda aguardam para receber o auxílio prometido pelo governo federal. A queixa comum é que a liberação dos recursos esbarra na morosidade, prejudicando a retomada das operações e comprometendo a manutenção de empresas e empregos.

No dia 12 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES com juros zero no chamado Programa BNDES Crédito Solidário. Parte da verba foi destinada a agricultores, via Pronaf, e a outra parte para MEIs, micro, pequenas e médias empresas via Pronampe. Ivandro Rosa, presidente da Câmara de Indústria e Comércio (CIC) do Vale do Taquari, reclama que o governo federal anunciou muitas medidas que não foram implementadas ainda. "Preocupa por demais essa morosidade das linhas de crédito. Nós não estamos pedindo recursos a fundo perdido, estamos pedindo linhas de crédito com carência inicial de pagamento para que a gente possa retomar a atividade e aí fazer frente à prestação", afirma o dirigente.

A linha do BNDES é voltada a empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões por ano que estejam inscritas no Simples. A CIC fez um levantamento com empresários das cidades do Vale do Taquari, em parceria com o Sebrae e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, encaminhado aos entes estadual e federal para demandar as linhas de crédito e financiamentos.

A entidade pede a ampliação da faixa com direito a acessar o crédito disponibilizado pelo BNDES, o que contemplará empresas de grande porte. É o caso de 14 indústrias da região responsáveis por empregar 8 mil trabalhadores. "Já começam a aparecer os problemas. A Carrer Alimentos teve perdas de R$ 28 milhões e entrou com recuperação judicial. Outras empresas estão buscando linhas de crédito muito caras para conseguir superar esse momento", exemplifica Rosa.

Álex S. Herold, presidente da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), também critica a demora para a liberação dos créditos. "Para os empresários atingidos, completando praticamente dois meses do evento climático no próximo dia 5, esse recurso já está fazendo muita falta. O empresário precisa retomar a atividade econômica o quanto antes e sem o apoio dessas linhas, seja para capital de giro ou custeio, fica muito difícil", avalia.

Segundo Herold, alguns associados já estão mudando o tom em relação às promessas feitas nos primeiros dias após as enchentes, havendo quem não acredite mais que as medidas serão cumpridas. Apesar disso, ele acredita que o governo vai honrar com os anúncios de auxílio feitos, embora reconheça que o tempo da administração pública é diferente das necessidades dos empresários.

"O empresário está com a corda do pescoço desde o dia 5 de setembro, quando foi o primeiro trauma, o da catástrofe, da tragédia humanitária. Mas a cada dia 5 a gente tem o segundo trauma, que não deixa de ser humanitário também e tem a ver com a com o emprego e a renda", lamenta. Outro problema citado pelo presidente da AIC de Encantado é a falta de capilaridade do programa do BNDES, sobretudo no meio rural. Como os recursos são liberados via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, isso representa uma dificuldade para os agricultores, habituados a operar junto com as cooperativas de crédito.

Maneco Hassen, responsável pelo escritório montado pelo governo federal no Vale do Taquari, explica que nesta terça-feira o Banco do Brasil começou a receber as manifestações de interesse de empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões por ano para acessarem a linha de crédito do BNDES com juro zero, que abrange R$ 770 milhões no total. A liberação dos recursos começará a partir do dia 3 de novembro. Os agricultores familiares começaram na semana passada a acessar os R$ 330 milhões via Pronaf.

Sobre a demora para a liberação do crédito citada por entidades empresariais da região, Hassen diz que nunca nenhum governo disponibilizou uma linha de crédito em tão pouco tempo e com tamanho volume, de R$ 1 bilhão. O governo federal disponibilizou mais R$ 100 milhões do caixa do Tesouro para ampliar o Fundo Garantidor do FGI do BNDES e uma nova linha vai abranger empresas com faturamento acima de R$ 300 milhões.