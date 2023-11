Colunista do JC é uma das homenagadas no Prêmio Pesquisador Gaúcho 2023 da Fapergs

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) entregou, nesta terça-feira (31), o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2023 para quinze profissionais, pesquisadores e líderes gaúchos de destaque em suas áreas de atuação. A cerimônia de entrega aconteceu no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A colunista do Jornal do Comércio, Patricia Knebel, foi uma das agraciadas com a distinção, que chega a sua 13ª edição com o tema "Ciência e Inovação: alicerces do futuro".



O presidente da Fapergs, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Odir Dellagostin, explica que o objetivo é reconhecer talentos e que, ao longo do tempo, o prêmio foi se atualizando e criando categorias que acompanham a modernização da sociedade, na academia, nos setores público, industrial, empresarial e na área de comunicação.



“É uma satisfação reconhecer esses talentos. Muitas vezes, eles têm seus nomes estampados no mundo todo, com destaque internacional. Então, essa é uma oportunidade de homenageá-los aqui, no Estado deles”, refletiu Dellagostin. Outro diferencial da distinção promovida pela Fapergs é que os agraciados poderão ser indicados à terceira edição do Prêmio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, à nível nacional.



Segundo o presidente da Fapergs, o tema deste ano foi definido a partir “da percepção de que a ciência e a inovação nos permitem não apenas resolver problemas atuais, mas também prever e prevenir problemas futuros. A pandemia nos mostrou com bastante clareza que sem ciência e inovação, não conseguiremos ter um futuro próspero”, considerou.



Colunista do JC é destaque do Prêmio Pesquisadores Gaúchos 2023



A colunista de tecnologia e inovação do Jornal do Comércio, Patricia Knebel, foi uma das vencedoras do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2023, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). O troféu foi entregue pelo secretário-adjunto de Comunicação do Estado, Alexandre Elmi.



Para a jornalista, esse reconhecimento da Fapergs é motivo de honra. “Receber essa premiação de uma entidade tão importante e com tanta credibilidade é um grande orgulho, assim como representar o Jornal do Comércio, que sempre abriu espaço para o debate sobre as novas tecnologias, novos modelos de negócio, transformações comportamentais e para a inovação”, disse. Ela destacou, ainda, que esses são os temas que vão pautar as gerações futuras e que a atual deixará como legado.





Além de colunista do JC, Patricia é idealizadora do blog Mercado Digital e da série Mentes Transformadoras. Leadership Innovation pelo MIT Professional Education. Autora de diversos livros, recebeu por nove vezes a distinção de Jornalista Destaque do Ano em Tecnologia. Participou de missões internacionais para conhecer ecossistemas globais de inovação. Recebeu ainda o prêmio ARI de Jornalismo em 2020 pela reportagem Pandemia desnuda a desigualdade tecnológica do ensino do Brasil.



Ainda, na categoria Pesquisador Destaque, a premiação contemplou profissionais de nove áreas: Artes, Letras e Linguística; Arquitetura, Urbanismo e Design; Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Economia e Administração; Ciências da Saúde; Educação; Engenharias e Geociências.



A premiação também reconheceu as seguintes categorias em nível de graduação, do ambiente empresarial e do setor público: Jovem Pesquisador; Startup Inovadora; Pesquisador na Empresa; Pesquisador no Setor Público; e Profissional de Comunicação da Área de Ciência e Inovação Tecnológica, a qual a colunista do JC foi destaque.



Também foi entregue o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho, que chega à sua quinta edição, a estudantes de escolas públicas que conquistaram medalhas e menções honrosas em eventos de conhecimento nacionais e internacionais, estimulando a cultura da ciência e a carreira científica dos futuros profissionais.





Confira os nomes agraciados para Pesquisador Destaque nas seguintes áreas do conhecimento:

Arquitetura, Urbanismo e Design- Nirce Saffer Medvedovski- UFPel

Artes, Letras e Linguística - Anselmo Peres Alós - UFSM

Ciências Agrárias - Márcio Nunes Correa– UFPel

Ciências Biológicas - Maria Rosa Chitolina – UFSM

Ciências da Saúde - Flávio Fernando Demarco- UFPel

Economia e Administração - André Moreira Cunha – UFRGS

Educação - Rosa Maria Bueno Fischer -UFRGS

Engenharias - Denise Carpena Coitinho Dal Molin– UFRGS

Geociências - Iran Carlos Stalliviere Corrêa - UFRGS

Categorias que contemplam o nível de graduação, meio empresarial e setor público:



Jovem Pesquisador - Mateus Torres Nazari -UPF

Jovem Pesquisador- Nikolas Mateus Pereira de Souza – UNISC

Startup Inovadora – BIOIN Biotecnologia



Pesquisador na Empresa - Leandro Michels -UFSM



Pesquisador no Setor Público- Mara Helena Saalfeld - EMATER



Profissional de Comunicação da Área de Ciência e Inovação Tecnológica –Patrícia Knebel- Jornal do Comércio

Medalha Sylvio Torres

Diogo Onofre Gomes de Souza- UFRGS