Governo anuncia professor Paulo Picchetti e servidor Rodrigo Alves Teixeira para diretorias do BC

O professor de economia Paulo Picchetti e o servidor Rodrigo Alves Teixeira são os escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar as duas cadeiras que ficarão vagas na diretoria do Banco Central na virada do ano.

Picchetti, conforme a Folha de S.Paulo antecipou, vai substituir Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos) e Teixeira entrará no lugar de Mauricio Moura (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), cujos mandatos terminam no dia 31 de dezembro.

O anúncio foi feito pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) em entrevista a jornalistas na manhã desta segunda-feira (30) na sede da pasta, em Brasília. Picchetti e Teixeira estavam ao lado de Haddad na coletiva, mas não se pronunciaram a pedido do ministro.

Os nomes serão indicados oficialmente ainda nesta segunda pelo presidente Lula ao Senado Federal.

"Fico extremamente gratificado de poder ter sido o mediador desse convite, com a certeza absoluta de que são pessoas com uma grande contribuição a dar para o Banco Central", disse Haddad.

Picchetti é especialista em econometria, análise de ciclos econômicos e índices de preços -temas relacionados à missão do Banco Central de assegurar a estabilidade de preços da economia. Hoje, é professor na Escola de Economia de São Paulo, ligada à FGV (Fundação Getulio Vargas).

Ele já foi coordenador de índice de preços na Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e atua hoje em função similar na FGV Ibre, onde coordena o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal). Por isso, é reconhecido por pares como autoridade no tema de inflação.

Além disso, Picchetti cursou o mestrado em economia na USP no mesmo período em que o ministro Fernando Haddad (Fazenda), no início dos anos 1990. Ele também tem doutorado em economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.

Já Teixeira é servidor de carreira do BC e atua hoje como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil. Ele é professor do departamento de economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

"[Picchetti] é uma pessoa que tem um repertório acadêmico considerável e um conhecimento da área à toda prova. O Rodrigo é uma pessoa que me ajudou muito na Prefeitura de São Paulo com reestruturação de carreiras. Uma pessoa que vai poder junto ao Banco Central fazer uma mediação necessária com o governo federal nesse momento", disse Haddad.

"São dois nomes que contam com apoio do presidente [Roberto Campos Neto], que vai acolhê-los da melhor maneira possível na instituição", acrescentou. "Nossa interlocução tem sido aperfeiçoada ao longo do tempo, penso que continuaremos em um momento de muita troca de informações, impressões e conhecimentos."

Segundo relatos ouvidos pela reportagem, contudo, a indicação de Teixeira não foi bem recebida por uma parte dos servidores do BC. Na visão desse grupo, ele trabalhou durante pouco tempo na instituição. Há um sentimento de desprestígio e um certo desconforto por parte de alguns funcionários, que entendem que ele não é, de fato, um nome com 20 anos de casa.

Outro fator de insatisfação é a perda de representatividade com a indicação de dois homens para a cúpula do BC. Com a saída de Guardado, restará apenas Carolina de Assis (Administração) representando as mulheres entre os nove membros do colegiado da autoridade monetária em 2024.

Segundo a lei da autonomia da autoridade monetária, aprovada em 2021, cabe ao presidente da República a indicação dos nomes para a cúpula do BC. Posteriormente, os indicados passam por sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal. Os escolhidos são, então, levados ao plenário para aprovação.

Na semana passada, Haddad disse que os nomes já tinham recebido aval de Lula e o anúncio dos indicados deveria ocorrer em breve. Havia expectativa de que a escolha fosse divulgada pelo presidente nesta sexta-feira (27) em café com jornalistas no Palácio do Planalto.

O petista, contudo, disse na ocasião não ter pressa para fazer indicações para cargos, entre elas as dos novos diretores do BC. Segundo Lula, elas "vão acontecer no momento em que devem acontecer."

"Eu vou indicar alguém que eu acho que seja uma pessoa que possa ser indicada. Da mesma forma que vamos indicar pessoas para o BC, que o Haddad vai indicar essas pessoas, nós vamos discutir e indicar pessoas que tenham ampla competência para exercer a função que vai exercer", afirmou.

Depois da declaração de Lula, Haddad se reuniu na tarde de sexta com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em São Paulo para tratar de "assuntos governamentais".



Apesar da fala do presidente, o governo quer dar celeridade às indicações para que os escolhidos passem pela sabatina ainda em 2023, antes do recesso do Congresso Nacional.

A ideia é assegurar que os novos integrantes participem do primeiro encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC em 2024, agendado para os dias 30 e 31 de janeiro.