Projeção do Focus de alta do PIB de 2023 passa de 2,90% para 2,89%; 2024 segue em 1,50%

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central trouxe leve alteração na projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A mediana para a alta da atividade em 2023 oscilou de 2,90% para 2,89%, contra 2,92% há um mês. Considerando apenas as 63 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 passou de 2,90% para 2,84%.



Para 2024, o Relatório Focus também trouxe estabilidade na estimativa de crescimento do PIB, que continuou em 1,50% na semana, mesmo patamar de um mês atrás. Considerando apenas as 61 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2024 também seguiu em 1,50%.



Em relação a 2025, a mediana continuou em 1,90%, mesmo nível de quatro semanas antes. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2026, que se manteve em 2,00%, mesmo nível de um mês atrás.



O governo espera que o crescimento do PIB este ano alcance 3,2%. Já no Banco Central, a estimativa atual é de 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.



Relação dívida/PIB



O Boletim Focus trouxe manutenção na projeção para o endividamento público neste ano na edição publicada nesta segunda. A estimativa para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2023 seguiu em 60,60%, ante 60,50% de um mês atrás.



Para o déficit primário em relação ao PIB este ano, a mediana continuou em 1,10%, mesmo nível de um mês antes. O Ministério da Fazenda buscava entregar um resultado deficitário de 1,0% do PIB em 2023, mas o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, admitiu na semana passada que o resultado deve ser um pouco pior.



Já a estimativa do Focus para o déficit nominal este ano seguiu em 7,50% do PIB, ante 7,40% de um mês atrás. O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.



2024



Para o próximo ano, a estimativa para a dívida líquida passou de 63,90% para 63,68% do PIB, ante 63,90% de quatro semanas antes. Já o déficit primário esperado para 2024 piorou de 0,75% para 0,78% do PIB. O déficit nominal projetado na Focus passou de 6,80% para 6,82% do PIB. Há um mês, os porcentuais eram de 0,75% e 6,57%, respectivamente.



No fim de agosto, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024 ao Congresso. A peça prevê superávit de R$ 2,8 bilhões em 2024 (0% do PIB), mas depende da arrecadação de R$ 168,5 bilhões em medidas extras, entregues ao Parlamento junto com o Orçamento. Na última sexta-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou que o governo "dificilmente chegará à meta zero", até porque o chefe do Executivo "não quer fazer cortes em investimentos e obras".



Déficit em conta corrente



Os economistas do mercado financeiro alteraram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2023 no Boletim Focus desta semana.



A projeção deficitária passou de US$ 39,70 bilhões para US$ 38,30 bilhões, ante US$ 43,30 bilhões de um mês atrás. Para o próximo ano, a estimativa de déficit saiu de US$ 51,00 bilhões para US$ 47,80 bilhões, ante US$ 51,35 bilhões há quatro semanas.



Em relação ao superávit da balança comercial em 2023, a projeção avançou de US$ 74,35 bilhões para US$ 74,95 bilhões, contra US$ 72,10 bilhões há um mês. Para 2024, a mediana superavitária passou de US$ 61,80 bilhões para US$ 60,60 bilhões, de US$ 60,95 bilhões quatro semanas antes.



Os analistas consultados semanalmente pelo Banco Central (BC) avaliam que o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes neste e no próximo ano.



A mediana das previsões para o IDP em 2023 despencou de US$ 79,40 bilhões para US$ 72,00 bilhões. Há quatro semanas, estava em US$ 80,00 bilhões. Para 2024, a estimativa foi mantida em US$ 80,00 bilhões pela 39ª vez.