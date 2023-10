Bolsas da Ásia fecham em alta, após dado chinês e com sinais de recuperação em NY

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após um indicador positivo da China e em meio a sinais de que Wall Street poderá se recuperar de perdas recentes.Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,99%, a 3.017,78 pontos, voltando a superar a marca psicológica dos 3 mil pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,82%, a 1.858,61 pontos. O desempenho positivo veio após dados mostrarem que o lucro industrial na China teve expansão anual de 11,9% em setembro, no segundo ganho consecutivo, indicando que a segunda maior economia do mundo está se estabilizando à medida que Pequim intensifica suas medidas de estímulo.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,08% em Hong Kong, a 17.398,73 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e do setor imobiliário, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,27% em Tóquio, a 30.991,69 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu modesto ganho de 0,16% em Seul, a 2.302,81 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,38% em Taiwan, a 16.134,61 pontos.Também contribuiu para o bom humor na Ásia o avanço dos índices futuros das bolsas de Nova York durante a madrugada, sugerindo uma possível recuperação em Wall Street hoje, após dois pregões negativos.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,21% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.826,90 pontos.